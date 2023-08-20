بارزاني يحثّ على حماية كيان كردستان ومصالح الأكراد

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، خلال تفقده قضاء العمادية في محافظة دهوك، أمس الأحد، أن وجود الآراء المختلفة بين الأطراف السياسية الكردستانية أمر طبيعي، مشددا على وجوب الاتفاق على المحافظة على كيان الإقليم ومصالح مواطنيه.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، أن الأخير «اجتمع مع مختلف شرائح المواطنين في حدود قضاء العمادية ومحيطها، وبضمنهم البيشمركة وحاملي نوط البارزاني والشخصيات الاجتماعية والمكونات والمسؤولين الحزبيين والحكوميين وجماهير المنطقة في حدود الفرع الثامن عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني».

ووفق البيان، «بارزاني قدم كلمة للحضور في الاجتماع وسلط فيها الأضواء على نضال وكفاح وتضحيات المنطقة في مراحل الثورة وتقديره للتضحيات والجهود التي قدمها أبناء المنطقة» مشيرا إلى أنه «جاء ليستمع إلى آرائهم ومطالبهم ومشكلاتهم».

وأعلن أن «الجهات المعنية وحكومة إقليم كردستان بذلت وتبذل مساعيها لتصل يد الإعمار والخدمات بشكل أكبر إلى المنطقة» موضحا أن «المنطقة تعاني من عدد من المشكلات بسبب الأوضاع الأمنية لم تتم خدمتها كما يجب، وهذا ما تسبب في قلة فرص العمل فيها وضعف القطاع الخاص ويتوجب على الحكومة والحزب خدمة شعبهم».

وفيما يتعلق بالاوضاع في العراق وعلاقات الإقليم والحكومة الاتحادية، قدم بارزاني نبذة تاريخية عن العلاقات بين الجانبين بعد إسقاط النظام السابق، مؤكدا على أنه «مستمر في جهوده لمعالجة المشكلات ومن أجل هذا الهدف تتواصل المباحثات والحوارات على أمل التوصل للتغلب على الخلافات» مشيرا إلى أهمية «احترام الاتفاقيات والدستور وأن تراعي الأطراف العراقية أسس الشراكة والتوافق والتوازن».