سياسة | دولي

بارو يقول إن فرنسياً من ناشطي السفينة “مادلين” وافق على ترحيله.. وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الإسرائيلي

منذ 9 دقائق

وزير الخارجية الفرنسي في مدينة نيس. ا ف ب

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نيس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن ستة ناشطين فرنسيين كانوا على متن سفينة “مادلين”، التي اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، تلقوا زيارة من دبلوماسيين فرنسيين، ووافق أحدهم على ترحيله اعتباراً من الثلاثاء.

وقال الوزير، في بيان مكتوب صدر على هامش قمة المحيطات في نيس: “اختار أحد مواطنينا توقيع الاستمارة الإسرائيلية التي يقبل بموجبها ترحيله (…). من المتوقع أن يعود إلى فرنسا اليوم (الثلاثاء). أما الخمسة الآخرون فقد رفضوا ذلك، وسيرحلون بعد صدور قرار قضائي بهذا الشأن في الأيام المقبلة”.

(أ ف ب)

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