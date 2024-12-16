سياسة | دولي

باريس: اتهام المخابرات الفرنسية بتجنيد جهاديين لزعزعة الجزائر “محض خيال”- (فيديوهات)

16 - ديسمبر - 2024

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 29 نوفمبر 2024. ا ف ب

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باريس- ‘‘ القدس العربي’’: نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المزاعم التي أدّت إلى استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي على خلفية اتهامات وجّهها جهاديٌّ جزائري سابق في سوريا للمخابرات الفرنسية بالتخطيط لزعزعة استقرار الجزائر.

وفي مقابلة مع إذاعة ” فرانس- إنتر” الفرنسية، أكد رئيسُ الدبلوماسية الفرنسية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت بالفعل السفير الفرنسي لدى الجزائر العاصمة، ستيفان روماتيه.

وعبّر جان نويل بارو عن أسفه لهذا الاستدعاء، وعن دعمه لسفير بلاده.

غير أن جان نويل بارو وَصَفَ الاتهامات التي أوردتها وسائلُ إعلام جزائرية بأنها “لا أساس لها من الصحة، ومحض خيال”.

الوزير الفرنسي شدّد على أن بلاده ترغب في استمرار العلاقة الثنائية مع الجزائر، مشدداً على أن مصالح البلدين ستستمر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الاستدعاء يأتي عقب كشف تفاصيل حول تورّط الاستخبارات الفرنسية في حملة لتجنيد عناصر جهادية سابقة من الجزائر، من بينهم الشاب عيساوي محمد أمين، الذي تحدث لقناة “الجزائر الدولية” عن محاولة تجنيده من قبل عناصر استخباراتية فرنسية.

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  1. يقول صالح/ الجزائر:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:27 م

    3)- “الاتهامات” ، “التي أوردتها وسائلُ إعلام جزائرية” ، والتي “لا أساس لها من الصحة، و(هي) محض خيال” ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ، لأن “وسائل إعلام جزائرية” هذه تحدثت كذلك عن تهريب “الباربوز” الفرنسي لمواطنة جزائرية ، (التي ظهر فجأة أنها فرانكو-جزائرية) عبر تونس ، كما تحدثت أيضا عن الباخرة القادمة من مرسيليا في فرنسا نحو ميناء بجاية والمحملة بالأسلحة والذخيرة ، لدعم الحركات الإرهابية مثل ال“ماك” و”رشاد ”. “وسائلُ إعلام جزائرية” تحدث ومازالت كذلك عن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة ضد الجزائر ، والتي ازدادت حدتها بعد اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال ، رغم أن هذا الأخير لم يكتسب الجنسية الجديدة إلا منذ أشهر قليلة فقط ، بينما لم تلاحظ أية حملة ، لصالح الكاتب الجزائري رشيد نكاز ، لا إعلامية ولا سياسية ولا نخبوية … ، رغم أنه فرنسي بالولادة وليس بالتجنس الانتهازي ، وعدد كتبه يتجاوز بكثير عدد كتب صنصال ، ثم لماذا السلطات الفرنسية منعت التأشيرة على المحامي الجزائري للقدوم إلى باريس للدفاع عن نكاز عندما كان معتقلا في فرنسا ؟ .

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  2. يقول صالح/ الجزائر:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:28 م

    4)- قد تكون “وسائلُ إعلام جزائرية” لم تتوقف عند الخبرة الكبيرة والعميقة للجزائر في ميدان الإرهاب ، ولم تشر إلى نقل حرب التحرير إلى “الميتروبول” وانتصارها على أعدائها أثناء “العشرية السوداء” ، لكن على فرنسا أن لا تحتقر هذه التجارب .

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  3. يقول غزاوي:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:52 م

    بعض المعلقين، وصف النظام الجزائري بـ “النظام العسكري”.
    بعض المعلقين أنكر ما نُسب إلى فرنسا كأنها ملاك، وأتهم الجزائر بالافتراء كأنها شيطان.
    وبض المعلقين أدلى بدلوه وهو يجهل أبسط الأعراف الدبلوماسية.
    وبعض المعلقين اتهم النظام بابتداع الواقعة لصرف الجزائريين عن مشاكلهم.
    وبعض المعلقين رأى فيها محاولة للضغط على فرنسا.
    ولم يقدم أحدا دليلا لما افترض.

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    1. يقول العالم الموازي:
      ديسمبر 16, 2024 الساعة 2:54 م

      سيطرة الجيش على نظام الحكم في الجزائر لا تحتاج إلى دليل..حتى السلطات تعترف بذلك بدون حرج…
      الاتهامات الجزائرية مجرد شطحات لا غير لأن توقيتها غير منطقي…لم يسبق للجزائر ان اصدرت مثل هذا الاتهام لفرنسا طوال السنوات الماضية. فقط حين اعترفت هذه الأخيرة بسيادة المغرب على صحراءه وهنا مربط الفرس..

    2. يقول غزاوي:
      ديسمبر 17, 2024 الساعة 7:17 ص

      إلى الأخ العالم الموازي
      مجرد تساؤل
      من أوهمك بهذا !!!؟؟؟
      هاتوا برهانكم إن كنتم صاديقين.

  4. يقول Rachid:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:58 م

    عجيب امر اقوام يحسبون كل صيحة عليهم. يريدون ان يقنعوا الاخرين حسب رايهم ونسوا ان الجزائر بلد ذات سيادة

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  5. يقول عبد الوهاب عليوات:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 6:08 م

    من كان ينتظر أن تعارف فرنسا بمؤامراتها علنا فهو واهم..
    ومن يعمل على تكذيب تصريحات الحزائر التي ذهبت الى حد استدعاء السفير الفرنسي وتوجيه الاهتمامات إليه رسميا ليتذكر أنه بالامس فقط كان يهدد الجزائر ان الدور عليها بعد سوريا .
    أدلة التٱمر الفرنسي كثيرة و عديدة أفلها استقبال فرحات معني وتوظيفها الإعلامية لسيطنة الجزائ. وتهريب عملائها من الحزائر. لكن هناك فئة من العرب ابتلانا الله بهم يبيعون اخوتهم وينتصرون لأسيدهم خلف البحار..
    لقد باعوا غزة والقدس فما بالك بالحزائر

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    1. يقول ريفي:
      ديسمبر 17, 2024 الساعة 3:04 ص

      هم سبب مشاكل العرب والمسلمين

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