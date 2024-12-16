باريس: اتهام المخابرات الفرنسية بتجنيد جهاديين لزعزعة الجزائر “محض خيال”- (فيديوهات)

باريس- ‘‘ القدس العربي’’: نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المزاعم التي أدّت إلى استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي على خلفية اتهامات وجّهها جهاديٌّ جزائري سابق في سوريا للمخابرات الفرنسية بالتخطيط لزعزعة استقرار الجزائر.
“Des accusations infondées”, répond Jean-Noël Barrot après l’annonce par le ministère algérien des Affaires étrangères de la convocation de l’ambassadeur de France au sujet de la participation des services de renseignement français à des projets visant à déstabiliser
l’Algérie pic.twitter.com/xC7umCYlsK
— France Inter (@franceinter) December 15, 2024
وفي مقابلة مع إذاعة ” فرانس- إنتر” الفرنسية، أكد رئيسُ الدبلوماسية الفرنسية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت بالفعل السفير الفرنسي لدى الجزائر العاصمة، ستيفان روماتيه.
وعبّر جان نويل بارو عن أسفه لهذا الاستدعاء، وعن دعمه لسفير بلاده.
غير أن جان نويل بارو وَصَفَ الاتهامات التي أوردتها وسائلُ إعلام جزائرية بأنها “لا أساس لها من الصحة، ومحض خيال”.
الوزير الفرنسي شدّد على أن بلاده ترغب في استمرار العلاقة الثنائية مع الجزائر، مشدداً على أن مصالح البلدين ستستمر.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الاستدعاء يأتي عقب كشف تفاصيل حول تورّط الاستخبارات الفرنسية في حملة لتجنيد عناصر جهادية سابقة من الجزائر، من بينهم الشاب عيساوي محمد أمين، الذي تحدث لقناة “الجزائر الدولية” عن محاولة تجنيده من قبل عناصر استخباراتية فرنسية.
3)- “الاتهامات” ، “التي أوردتها وسائلُ إعلام جزائرية” ، والتي “لا أساس لها من الصحة، و(هي) محض خيال” ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ، لأن “وسائل إعلام جزائرية” هذه تحدثت كذلك عن تهريب “الباربوز” الفرنسي لمواطنة جزائرية ، (التي ظهر فجأة أنها فرانكو-جزائرية) عبر تونس ، كما تحدثت أيضا عن الباخرة القادمة من مرسيليا في فرنسا نحو ميناء بجاية والمحملة بالأسلحة والذخيرة ، لدعم الحركات الإرهابية مثل ال“ماك” و”رشاد ”. “وسائلُ إعلام جزائرية” تحدث ومازالت كذلك عن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة ضد الجزائر ، والتي ازدادت حدتها بعد اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال ، رغم أن هذا الأخير لم يكتسب الجنسية الجديدة إلا منذ أشهر قليلة فقط ، بينما لم تلاحظ أية حملة ، لصالح الكاتب الجزائري رشيد نكاز ، لا إعلامية ولا سياسية ولا نخبوية … ، رغم أنه فرنسي بالولادة وليس بالتجنس الانتهازي ، وعدد كتبه يتجاوز بكثير عدد كتب صنصال ، ثم لماذا السلطات الفرنسية منعت التأشيرة على المحامي الجزائري للقدوم إلى باريس للدفاع عن نكاز عندما كان معتقلا في فرنسا ؟ .
4)- قد تكون “وسائلُ إعلام جزائرية” لم تتوقف عند الخبرة الكبيرة والعميقة للجزائر في ميدان الإرهاب ، ولم تشر إلى نقل حرب التحرير إلى “الميتروبول” وانتصارها على أعدائها أثناء “العشرية السوداء” ، لكن على فرنسا أن لا تحتقر هذه التجارب .
بعض المعلقين، وصف النظام الجزائري بـ “النظام العسكري”.
بعض المعلقين أنكر ما نُسب إلى فرنسا كأنها ملاك، وأتهم الجزائر بالافتراء كأنها شيطان.
وبض المعلقين أدلى بدلوه وهو يجهل أبسط الأعراف الدبلوماسية.
وبعض المعلقين اتهم النظام بابتداع الواقعة لصرف الجزائريين عن مشاكلهم.
وبعض المعلقين رأى فيها محاولة للضغط على فرنسا.
ولم يقدم أحدا دليلا لما افترض.
سيطرة الجيش على نظام الحكم في الجزائر لا تحتاج إلى دليل..حتى السلطات تعترف بذلك بدون حرج…
الاتهامات الجزائرية مجرد شطحات لا غير لأن توقيتها غير منطقي…لم يسبق للجزائر ان اصدرت مثل هذا الاتهام لفرنسا طوال السنوات الماضية. فقط حين اعترفت هذه الأخيرة بسيادة المغرب على صحراءه وهنا مربط الفرس..
إلى الأخ العالم الموازي
مجرد تساؤل
من أوهمك بهذا !!!؟؟؟
هاتوا برهانكم إن كنتم صاديقين.
عجيب امر اقوام يحسبون كل صيحة عليهم. يريدون ان يقنعوا الاخرين حسب رايهم ونسوا ان الجزائر بلد ذات سيادة
من كان ينتظر أن تعارف فرنسا بمؤامراتها علنا فهو واهم..
ومن يعمل على تكذيب تصريحات الحزائر التي ذهبت الى حد استدعاء السفير الفرنسي وتوجيه الاهتمامات إليه رسميا ليتذكر أنه بالامس فقط كان يهدد الجزائر ان الدور عليها بعد سوريا .
أدلة التٱمر الفرنسي كثيرة و عديدة أفلها استقبال فرحات معني وتوظيفها الإعلامية لسيطنة الجزائ. وتهريب عملائها من الحزائر. لكن هناك فئة من العرب ابتلانا الله بهم يبيعون اخوتهم وينتصرون لأسيدهم خلف البحار..
لقد باعوا غزة والقدس فما بالك بالحزائر
هم سبب مشاكل العرب والمسلمين