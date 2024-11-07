باريس.. احتجاج يطالب بإلغاء فعالية سيحضرها وزير إسرائيلي متطرف- (فيديو)

باريس: طالب : طالب مؤيدون لفلسطين في فرنسا بإلغاء فعالية سيحضرها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في باريس الأربعاء المقبل.

وتجمع المتضامنون، الخميس، في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في العاصمة باريس.

Des centaines de manifestants pro-palestiniens se rassemblent au Trocadéro à Paris pour dénoncer la tenue d’un gala d’« Israël Is Forever » en présence du ministre israélien Bezalel Smotrich.#Palestine #Israel #Gaza pic.twitter.com/8c5vSLTDYd — Luc Auffret (@LucAuffret) November 7, 2024

ودعا المحتجون السلطات إلى إلغاء فعالية لمنظمة “إسرائيل إلى الأبد” التي تحشد اللوبي المناصر لتل أبيب في فرنسا.

وردد المشاركون هتافات مثل: “لا فعالية في باريس لسموتريتش وأصدقائه”.. و”عاشت مقاومة الشعب الفلسطيني”، رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات كتب عليها “الغرب مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة”.. و”القاتل سموتريش”.

كما شارك في الاحتجاج سياسيون فرنسيون ومنظمات يهودية غير حكومية مناهضة للصهيونية.

وكانت 6 منظمات بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، قد طلبت في بيان مشترك الإثنين الماضي، إلغاء الفعالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قدم توماس بورتس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض طلبا رسميا إلى إدارة شرطة باريس، لإلغاء الفعالية التي سيحضرها سموتريتش.

(الأناضول)