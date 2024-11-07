سياسة | دولي

باريس.. احتجاج يطالب بإلغاء فعالية سيحضرها وزير إسرائيلي متطرف- (فيديو)

7 - نوفمبر - 2024

باريس: طالب : طالب مؤيدون لفلسطين في فرنسا بإلغاء فعالية سيحضرها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في باريس الأربعاء المقبل.

وتجمع المتضامنون، الخميس، في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في العاصمة باريس.

ودعا المحتجون السلطات إلى إلغاء فعالية لمنظمة “إسرائيل إلى الأبد” التي تحشد اللوبي المناصر لتل أبيب في فرنسا.

وردد المشاركون هتافات مثل: “لا فعالية في باريس لسموتريتش وأصدقائه”.. و”عاشت مقاومة الشعب الفلسطيني”، رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات كتب عليها “الغرب مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة”.. و”القاتل سموتريش”.

كما شارك في الاحتجاج سياسيون فرنسيون ومنظمات يهودية غير حكومية مناهضة للصهيونية.

وكانت 6 منظمات بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، قد طلبت في بيان مشترك الإثنين الماضي، إلغاء الفعالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قدم توماس بورتس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض طلبا رسميا إلى إدارة شرطة باريس، لإلغاء الفعالية التي سيحضرها سموتريتش.

(الأناضول)

  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizers:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 10:09 م

    الغرب هو أول من ساهم في تأسيس هذا الكيان الصهيوني الإجرامي علي تراب فلسطين
    فرنسا دوله استعمارية بامتياز وتاريخها الاستعماري الوحشي يدل عليها…

