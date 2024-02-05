«باريس» بدلاً من «لاهاي»: الأمريكي «يراوغ»… وبلاغ في «الجنائية الدولية» بتوقيع «نقابة أردنية»

عمان ـ «القدس العربي»: لم تعلن بعد أي من الدول الإسلامية أو العربية عن قرارها الانضمام إلى حكومة جنوب افريقيا في الدعوة التي رفعتها لدى محكمة العدل العليا في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، فيما لم تعرف بعد بصورة محددة ما هي الخطوة التالية ضمن شهر الإنذار، التي ينبغي للمحكمة أن تتخذها ضمن شروطها الاحترازية.

نقابة المحامين الأردنيين بدورها، سبقت الجميع بالإعلان عن تقدمها رسمياً الجمعة، بتوثيق «بلاغ» قانوني دولي، لكن لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وليس لدى محكمة العدل الدولية.

نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أعلن الأحد عن الإجراء والاعتقاد أن النقابة الأردنية هي أول طرف أهلي يتقدم بصيغة «إبلاغ للمحكمة» لكن بدا لافتاً للمراقبين المحليين بأن البلاغ القانوني الرسمي المقدم باسم النقابة وليس الحكومة الأردنية، والأهم أنه تضمن فقرات تشير لارتكاب جرائم إبادة ربطاً بقرار العدل الدولية. وأشار قانونيون مختصون عدة مرات إلى أن قرارات محكمة العدل في التدابير الاحترازية ملزمة تماماً لكل الدول.

وكان الخبير العربي الأبرز في قضايا العدل الدولية، وهو الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، قد نبه مبكراً عبر «القدس العربي» إلى أن بعض الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات ستصعد إلى السطح ضمن معايير سياسية لكيفية تنفيذ قرارات المحكمة.

تدابير احترازية

وأشار خبراء آخرون إلى أن الإلزامية لجميع الدول بخصوص بند التدابير الاحترازية لا تقبل الاجتهاد والتفسير، وذلك مع بروز إصرار من الإدارة الأمريكية على الاستمرار في توفير الحماية لإسرائيل بدلالة تركيز مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن على أن قرار المحكمة لم يطالب صراحة بوقف إطلاق النار، فيما كان الخصاونة قد توافق مع ممثلي جنوب افريقيا على أن الالتزام بالإجراءات التي طلبتها المحكمة، بما في ذلك تزويدها خلال شهر واحد بتلك الإجراءات من جهة إسرائيل، لا يمكن تنفيذها بدون وقف إطلاق النار.

رغم ذلك، لم تتضح بعد الأدوار التي يمكن أن تلعبها دول متحمسة للقضية في مسألة الإلزامية الإجرائية والضغط على إسرائيل، بما في ذلك دول مثل ماليزيا وتركيا والأردن، أعلنت عن تقديم مرافعات لدعم وإسناد القضية التي ستبدأ في وقت لاحق تحقيقات طاقم العدل الدولي العميقة فيها، لأن التهمة مازالت في قيد الادعاء، وقرار المحكمة استجاب للادعاء وقرر التحقق.

وأشار أكثر من مصدر مؤخراً، إلى أن حكومة طاجكستان تنوي الانضمام للقضية في المرحلة الحالية. لكن لم تسجل بعد، استناداً إلى مصادر في لاهاي، أي مساندة حقيقية موثقة لجنوب افريقيا في المحكمة، الأمر الذي يعتقد مراقبون أن سببه الرئيسي الجهود الدبلوماسية الأمريكية الضاغطة خلف الستائر والكواليس، وما تهتم به الإدارة الأمريكية هو مقايضة المسار الإجرائي للتدابير الاحترازية بما يسمى اتصالات وتفاهمات على اتفاقية الإطار في لقاء باريس الرباعي.

والفكرة الأمريكية هنا أن ثمة صفقة ستنتهي بوقف إطلاق النار قريباً، وأن التركيز على الاستجابة لقرارات محكمة العدل العليا يمكن أن يعيق هذه الصفقة، ومن ثم يعيق إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة؛ لأن إسرائيل -برأي الأمريكيين- تملك هامشاً لعدم الالتزام بقرارات لاهاي كما فعلت روسيا سابقاً، ولأن المحكمة نفسها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأيضاً لأن قوانين محكمة العدل الدولية لا تتضمن آليات محددة متفق عليها في تعريف دور المحكمة بالرقابة على إلزامية الاستجابة لإجراءاتها الاحترازية، مع أن تلك فرية سياسية وسط الاعتقاد الخبير بأن بنود اتفاقية مناهضة أعمال الإبادة توضح بالنص والتفصيل البروتوكول التنفيذي الإلزامي، فيما دور مجلس الأمن هو الاستجابة الفورية ودون نقاش.

وما اتضح عليه الأمر هنا أن واشنطن تتلاعب سياسياً ودبلوماسياً، وتحاول إعاقة البروتوكول التنفيذي الذي يسمح للمحكمة بتوفير آلية تراقب فيها ميدانياً التزام الكيان الإسرائيلي كدولة معترف بها في الأمم المتحدة بالاستجابة للاحترازات الواضحة التي طلبتها المحكمة. لعبة واشنطن هنا سياسياً، واضحة باستبدال الاحتراز في قرار لاهاي بمسار باريس، وتحويل الثاني إلى «استجابة» للأول.

الرد على هذا الرهان الأمريكي يتطلب جهداً ضاغطاً ومنظماً من عدة دول موقعة على اتفاقية الإبادة، الأمر الذي لا يحصل الآن.

خلاصة الحوارات

وفي الخلاصة، الحوارات الصاخبة الجارية حالياً تحاول تلمس طريقة قانونية إلزامية، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها وقتلت وأصابت الآلاف بعد قرار المحكمة. والأهم أن طرفاً عربياً آخر لم تظهر من عنده أي إشارة في التجاوب مع إلزامية قرار المحكمة، وهي جمهورية مصر العربية، التي يرى المراقبون أن قرار لاهاي يجبرها على فتح المعابر بالمطلق أمام كل أصناف المساعدات الإنسانية وبكميات ضخمة وبصرف النظر عن التزاماتها مع أي طرف آخر.

الاجتهاد هو أن قرار العدل الدولية أكثر قوة وإلزامية من بروتوكول اتفاقية فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وأن عدم فتح المعابر لإرسال مساعدات هو مخالفة مباشرة وصريحة لمبدأ الاحترازات. لكن الحاجة ملحة بالمقابل لدول تتقدم باستدعاءات خاصة، كما تسمى للمحكمة، توثق المخالفات الإسرائيلية والمصرية ثم تقفز بها بعد المصادقة عليها إلى مجلس الأمن.

لا أحد يعلم لماذا لا يحصل ذلك بعد، لكن نقيب المحامين الأردني يحيى أبو عبود يأمل في أن يشكل تسجيل البلاغ رسمياً في غرفة المحكمة الجنائية خطوة تحريكية خصوصاً في جزئية الربط مع مبدأ تدابير الاحتراز.