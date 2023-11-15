ماكرون يندد “بأكبر قدر من الحزم” بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة

برن/ باريس: دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، “بأكبر قدر من الحزم” قصف البنية التحتية المدنية في حرب إسرائيل على غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برن.
وقال ماكرون في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى سويسرا “إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني”.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه يدافع عن موقف “متوازن” و”لم يتبدل أبدا” بخصوص النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم الوضوح.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي “نحن نعترف تماما بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومكافحة الإرهاب، ولكن بما أن إسرائيل ديموقراطية (…) فإن هذا الحق في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون في إطار القانون الدولي الإنساني واحترام قواعد الحرب (…) لم يتبدل موقفنا أبدا”.
والأربعاء، أعربت فرنسا عن “قلقها البالغ” إزاء اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، معتبرة أن الفلسطينيين “يجب ألا يدفعوا ثمن جرائم حماس”.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية “لا يجوز استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية”.
وتتهم تل أبيب حماس باستخدام المستشفى لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وشددت باريس على “الضرورة المطلقة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي الذي ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات ويفرض في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والحذر”، بحسب بيان الخارجية.
اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، حيث قام بعمليات بحث وتفتيش دقيقة أثارت قلق آلاف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذا الموقع.
واضاف البيان “لا ينبغي أن يدفع السكان الفلسطينيون ثمن جرائم حماس، وبخاصة الضعفاء والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون عملهم بشجاعة في ظروف محفوفة بالمخاطر”.
يذكر أن مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين في الشرق الأوسط انتقدت سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المنطقة، وموقفه المؤيد لإسرائيل في مذكرة داخلية، وهي مبادرة غير معتادة تعبر عن استياء لدى بعض موظفي وزارة الخارجية الفرنسية.
وكشف دبلوماسيون فرنسيون لصحيفة لوفيغارو المحلية الخطوط العامة لهذه المذكرة، لكن مضمونها الحرفي لم يسرب.
(أ ف ب)
يقول المثل المغربي (كيجرحوا ويداويو) نعلة الله والملائكة والناس أجمعين على الصهاينة الإرهابيين
أرسل أسلحة فتاكة لقصف أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة، ثم ينافقون عيني عينك ✅
مكرون يرسل رسالة مشفرة للصهاينة مزيدا من الدمار ومزيدا من القتل فرنسا الإستعمارية هي من زودت الصهاينة بالسلاخ النووي .ولم يستطع مكرون الإرهابي أن يندد بالجرائم الصهيونية على الشعب الفلسطيني ويقول حماس فعلت وحماس أشعلت الحرب .؟إنها عبارة صهيونية يرددها مركرون المقاومة ردت على جرائم الإحتلال في فلسطين كلها سواء في الأقصى والضفة و48 ومعالة السرى في سجون الإحتلال .مكرون كبايدن هم من يقتل أهل غزو ومعهم بعض الدول العربية التي تملك الغاز والبترول ولم تقدم لأهل غزة ولو شحنة واحدة الدنيا زائلة ولا قرورة ماء .رحم الله الشهيد العراقي صدام حسين رحمه الله .الذي تقاسم مع فسطين لقمة العيش أثاء الحصار العربي والغربي والأمم الظالمة النفط مقابل الغذاء ؟؟؟
كلهم شركاء في الجريمة بدأ بمن تواطأ ودعم وغطى على هذه الجرائم المروعة وحرب الابادة الصهيونازية التي تقترف في حق الابرياء من رضع وأطفال ونساء ومدنيين
وأطنان الأسلحة التي أرسلتها فرنسا إلى عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥
بعد أن تجلت الحقائق وتغربلت السرائر والنوايا واصطف الأخيار والشرفاء والأحرار وذوي النوايا الطيبة والفطر السليمة في صف عالمي حاشد، مقابل الأشرار والمنهزمين والحاسدين والحاقدين الكريهين والأنذال والجواسيس والخونة والعملاء والمتواطئين، يترنح البعض هنا وهناك لانتهاز فرصة وموقف ونصر. من المندوح أن يتراجع امرؤ عن باطل ولكن من شهد تاريخ وواقع وحدث وحسن حظه لم يتغير موقفه الثابت منذ نعومة أظفاره، فلا تيقظه وتضغط عليه فقط صور الأشلاء أو إنكار العامة لها.
الكفر ملة واحدة و العرب فالحون في بعضنا البعض فقط نحارب بعضنا البعض بشتى انواع الاسلحة الفتاكة و نحارب الاعداء بالدعاء فقط…
يا امة ضحكت من جهلها الامم!
صحيح جدا جدا ✅