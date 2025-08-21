باريس تبدي “استياءها” إثر العقوبات الأمريكية على قضاة في “الجنائية الدولية” بينهم فرنسي

باريس: أعربت فرنسا عن “استيائها” بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة قضاة في “المحكمة الجنائية الدولية”، بينهم قاضٍ فرنسي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
Remerciements aux juges de la @CourPenaleInt qui ont unanimement émis les mandats a l’encontre des criminels Israelien que sont @netanyahu @yoavgallant
Mme la juge Beti Hohler Slovénie 🇸🇮
Mr le juge Nicolas Guillou France 🇫🇷
Mme la juge Reine Alapini- Gansou Benin 🇧🇯
1/2 pic.twitter.com/4kQvsIyeD7
— Jean-Marc /Othman (@jean_marc_Nauts) November 21, 2024
وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار”، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، معتبرة أن العقوبات الأمريكية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بما تصفه بـ”تسييس” المحكمة الجنائية الدولية.
Félicitations à Nicolas Guillou, candidat français au poste de juge à la @CourPenaleInt, élu par l’Assemblée des Etats parties.
La France remercie les États qui lui ont accordé leur confiance pour une Cour plus efficace. pic.twitter.com/8ydRlxr5Z6
— Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) December 5, 2023
(أ ف ب)