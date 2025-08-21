سياسة | دولي

باريس تبدي “استياءها” إثر العقوبات الأمريكية على قضاة في “الجنائية الدولية” بينهم فرنسي

منذ 31 دقيقة

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

باريس: أعربت فرنسا عن “استيائها” بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة قضاة في “المحكمة الجنائية الدولية”، بينهم قاضٍ فرنسي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار”، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، معتبرة أن العقوبات الأمريكية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بما تصفه بـ”تسييس” المحكمة الجنائية الدولية.

(أ ف ب)

