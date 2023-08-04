باريس تتجاهل رفض الانقلابيين لاتفاقاتها العسكرية مع النيجر

باريس: علقت فرنسا الجمعة على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشدّدة على أنّ “وحدها سلطات النيجر الشرعية” مخوّلة بفسخها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “تذكّر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية”.

وأكدت أنّ فرنسا “تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط” بهذه السلطات، مشيرةً إلى أنّها “أحيطت علماً” ببيان المجموعة العسكرية الانقلابية”.

بالنسبة إلى باريس، تبقى الاتفاقات سارية، لكن غير مطبقة حاليًا لأن أفق التعاون مع الانقلابيين مسدود.

وقال مصدر دبلوماسي “تعاوننا العسكري توقف تماماً منذ الانقلاب”.

واستولت مجموعة عسكرية بقيادة قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال عبد الرحمن تياني على السلطة في النيجر في 26 تموز/يوليو، وتحتجز منذ ذلك الحين الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن المجلس العسكري في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، و”وضع” الجنود.

وتنشر فرنسا 1500 جندي في هذا البلد، في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية، وأجلت يومي الثلاثاء والأربعاء نحو 1000 شخص من النيجر، بينهم 577 من مواطنيها.

استعادة الديمقراطية

تمثل النيجر المحور الأخير لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل بالنسبة إلى فرنسا بعد اضطرارها إلى الخروج من مالي تحت ضغط المجلس العسكري هناك في صيف عام 2022، وسيشكل سحب الجنود الفرنسيين من النيجر انتكاسة مريرة لباريس.

وبينما شكلت النيجر في السابق قاعدة عبور لتنفيذ عمليات في مالي، صارت تستضيف القسم الرئيسي من القوات الفرنسية في الساحل في قاعدة جوية في نيامي، حيث يتم نشر خمس طائرات بدون طيار من طراز ريبر بشكل دائم، وثلاث من طائرات ميراج العسكرية على الأقل.

وأعلنت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية الثلاثاء، أن إجلاء الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر “ليس على جدول الأعمال”.

ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من ضغوط الانقلابيين على باريس وإقالتهم سفيرة النيجر لدى فرنسا مساء الخميس، حافظت الحكومة الفرنسية على هدوئها وأبدت رغبتها في إعادة الرئيس الشرعي.

وكرّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في رسالة نشرتها مساء الخميس على منصة اكس (تويتر سابقاً)، قولها “ما زلنا ملتزمين باستعادة الديمقراطية في النيجر وندعم الرئيس المنتخب ديموقراطياً”، وذلك عقب اتصال هاتفي مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن.

وما زالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مصمّمة على مواصلة الضغط بهدف إطلاق الرئيس بازوم.

طريق مسدود

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لصحافيين أن عودة بازوم إلى السلطة ما زالت ممكنة، خصوصاً أنّ الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) ردّت بحزم، إذ استنكرت الانقلاب وأمهلت الانقلابيين حتى يوم الأحد لإعادة النظام الدستوري.

وأشار المصدر نفسه أيضًا إلى التنافس داخل صفوف الانقلابيين بين الجنرال تياني والجنرال ساليفو مودي، رئيس الأركان السابق.

وقال المصدر “نواجه مجموعة لم تُقّدر خطواتها جيداً، وربما فوجئت بصرامة الرد الدولي وصرامة الرئيس بازوم الذي أعلن أنه لن يستقيل من مهامه”.

وأضاف “مع وجود المجموعة في طريق مسدود، تحاول التأثير من خلال التصعيد، ولكنها ما زالت تواجه جبهة المجتمع الدولي الموحدة جداً”.

وقالت سفيرة النيجر لدى فرنسا عيشة بولاما كانيه الجمعة، إنها “ما زالت “سفيرة “للرئيس الشرعي محمد بازوم” لدى فرنسا، معتبرةً أنّ قرار الانقلابيين بوضع حد لمهامها “باطل”.

إلى ذلك اعتبرت أنّ إلغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا “غير قانوني” و”مؤسف”.

ورأت أنّ التعاون مع فرنسا “في مجالي الدفاع والأمن هو شراكة مهمة جداً وتسير بشكل جيد وتتيح لنا تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مكافحة الإرهاب”. وتشاركها فرنسا هذا الرأي.

(أ ف ب)