باريس تتحدث عن “استفزاز” بعد تهديد نتنياهو “بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة”

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الجمعية الوطنية في باريس، 8 أكتوبر 2024- رويترز

باريس: ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، “بالاستفزاز” الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حصل في غزة إذا لم يتخلص من “حزب الله”.

وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن “الوضع في لبنان كارثي”.

وأضاف: “إذا تم المضي قدماً بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان”.

(أ ف ب)