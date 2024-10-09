سياسة | دولي

باريس تتحدث عن “استفزاز” بعد تهديد نتنياهو “بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة”

9 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الجمعية الوطنية في باريس، 8 أكتوبر 2024- رويترز

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باريس: ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، “بالاستفزاز” الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حصل في غزة إذا لم يتخلص من “حزب الله”.

وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن “الوضع في لبنان كارثي”.

وأضاف: “إذا تم المضي قدماً بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان”.

(أ ف ب)

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  1. يقول ليلى:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 11:23 ص

    الاحتلال يسعى الى تدمير المنطقة كلها … ارونا ماذا انتم فاعلون … هل ستساندونه كما فعلتم في غزة ؟؟؟

    رد
  2. يقول محمد:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 5:35 م

    الأمان لا يأتي ب العنف! .

    رد

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