باريس تجدد دعمها لـ”مغربية الصحراء” وتعزز شراكتها الاستثنائية مع الرباط

الرباط- “القدس العربي”:

جددت فرنسا على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة أن “حاضر ومستقبل الصحراء (الغربية) يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وأوضح الوزير، خلال استقباله أمس الاثنين، لنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن مبادرة “الحكم الذاتي” التي قدمها المغرب سنة 2007، تمثل الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع، وتشكّل أساساً جاداً وواقعياً يحظى بإجماع دولي متزايد، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق بيان صدر الثلاثاء عن الخارجية الفرنسية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير الفرنسي على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وحثّ جميع الأطراف على مواصلة الانخراط في مسار التسوية السياسية، مؤكداً أن الحل أصبح في المتناول. كما عبّر عن التزام فرنسا بمرافقة الجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية، دعماً للازدهار الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الساكنة المحلية، مشيراً إلى التدابير الملموسة التي اتخذتها بلاده في هذا الاتجاه، ورغبتها في استدامة هذه الدينامية.

وشكّل اللقاء، وفق البيان، مناسبة للتأكيد على “الحيوية غير المسبوقة” التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، والتي وصفها الجانبان بأنها فتحت “صفحة جديدة”، في إشارة إلى التعبير الذي استُخدم خلال اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

#الصحراء_المغربية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها “الثابت” الداعم لسيادة المغرب على الصحراء (البيان الصادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية) pic.twitter.com/faaPdu3z5H — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) April 15, 2025

وأكد الوزيران عزمهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستثنائية المعززة التي جرى إطلاقها خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس. واستعرضا مراحل تنفيذ هذه الشراكة في مختلف القطاعات، واتفقا على تعميقها من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة. كما أعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع رفيع المستوى بالمغرب في خريف هذا العام.

وفي الشق الإقليمي والدولي، ناقش الوزيران القضايا الراهنة في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وشددا على أهمية تفعيل الشراكة الفرنسية- المغربية لخدمة السلم وتسوية الأزمات الإقليمية، والدفاع عن النظام القانوني الدولي، مؤكدين عزمهما العمل المشترك في إفريقيا ضمن إطار خريطة طريق موحدة.

وثمّن الوزير الفرنسي التزام المملكة المغربية في المحافل متعددة الأطراف بقضايا السلام والاستقرار والتنمية، مبرزاً أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين وحمل مبادرات مشتركة في هذا المجال. كما أشار إلى أن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، المرتقب انعقاده في مدينة نيس في حزيران/ يونيو المقبل، سيكون مناسبة لإبراز مساهمة الشراكة الفرنسية المغربية في الدفاع عن المصالح البيئية العالمية. وختم بتثمين مصادقة المملكة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار.