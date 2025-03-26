باريس: تجمع لدعم الكاتب بوعلام صنصال بحضور العديد من الشخصيات السياسية- (فيديوهات)

باريس– “القدس العربي“: بينهم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات، في مقدمتهم رئيسا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ووزير الداخلية، تجمع مئات الأشخاص،أمس الثلاثاء في باريس، لدعم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، بعد أن طلبت النيابة العامة بحقه حكما بالسجن 10 سنوات، ووجهت إليه تهما، في مقدمتها تهمة المساس بوحدة الجزائر.

وقال جيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، من على المنصة التي نُصبت على بعد خطوات من مقر الجمعية الوطنية: “أطلقوا سراح بوعلام صنصال!”.

Ils passent l’un après l’autre pour demander la libération de Boualem Sansal comme des citoyens lambdas. Sauf qu’ils sont députés, sénateurs, maires, ici président du sénat et présidente de l’Assemblée nationale. Et ils n’ont rien fait

Du théâtre malsainpic.twitter.com/PiIkEyrva6 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 25, 2025

ومن بين المتحدثين على المنصة، أعلن رئيس الوزراء السابق وزعيم نواب حزب النهضة، غابرييل أتال، أن مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية قرر إدراج مقترح قرار أوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال في جدول الأعمال. وقال: “عشرة أعوام من السجن لرجل مريض يبلغ من العمر 80 عامًا… هذا حكم بالإعدام”، معبراً عن خشيته من أن يكون الأمر “مهزلة قضائية”. وأضاف: “بوعلام صنصال في السجن، والجمهورية الفرنسية هي التي تُحتجز رهينة”.

🇫🇷🇩🇿 « Un procureur a requis 10 ans de prison pour un homme de 80 ans. C’est sa tête qui est demandée. » — Présent au rassemblement en soutien à Boualem Sansal, @GabrielAttal l’affirme : “#BoualemSansal est en prison, et c’est la République Française qui est prise en otage”. pic.twitter.com/dCNGJX2t90 — Gabriel Attal Actu (Compte Fan) (@GAttalActu) March 25, 2025

كما تحدث رئيس نواب حزب الجمهوريين، اليميني المحافظ لوران فوكييه، ورئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، أمام الحشد، الذي ضم أيضًا زعيم نواب الاتحاد من أجل الديمقراطية الجمهورية اليميني المتشدد، إريك سيوتي، ورئيس حزب “الاسترداد“ اليميني المتطرف إريك زمور، والبرلماني الأوروبي الاشتراكي رافائيل غلوكسمان، إضافة إلى زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان. وقالت الأخيرة أمام الصحافة: “هل يمكن لدولة أن تسجن رجلاً فقط لتصفية حساباتها مع دولة أخرى؟“. وأضافت: “أعتقد أن هذا تصرف يستحق الاستنكار ويجب أن يثير استياء الجميع، بما في ذلك اليسار المتطرف، لكن يبدو أنه لا يريد التعبئة“.

سيتم البت في مصير الروائي والكاتب غدا الخميس من قبل محكمة قرب الجزائر العاصمة، حيث يقبع في السجن منذ 16 نوفمبر الماضي. وشدد يائيل براون–بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية قائلا: “لن نجد راحة حتى نستعيد بوعلام صنصال“.

وقد طالب المدعي العام الجزائري بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “المساس بالسلامة الإقليمية للجزائر“. وتتهمه السلطات بتصريحات أدلى بها في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة تُدعى “Frontières”، حيث تتبنى موقف المغرب الذي يعتبر أن أراضيه قد اقتُطعت لصالح الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وعلق وزير الداخلية برونو روتايو قائلاً: “الخطأ الوحيد لبوعلام هو امتلاكه فكراً حراً”، قبل أن ينتقد، وسط صيحات استهجان الجمهور، نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي في البرلمان الأوروبي الذين رفضوا التصويت لصالح قرار يدعو إلى إطلاق سراحه.

“Que reproche-t-on à Boualem Sansal ; d’avoir un avocat juif ? D’être tombé amoureux de notre langue, de notre littérature ?”, questionne @BrunoRetailleau, avant de critiquer les eurodéputés qui ont refusé de voter pour une résolution appelant à sa libération.#BoualemSansal pic.twitter.com/oJ63jMQxcH — LCP (@LCP) March 25, 2025

وكانت اللجنة الفرنسية لدعم بوعلام صنصال هي من دعت إلى هذا التجمع للمطالبة بالإفراج عنه، معتبرة أن الحكم بالسجن عشر سنوات الذي طلبته النيابة العامة بحقه يعادل “حكم الإعدام“.

وكتبت لجنة الدعم في نداء نشرته صحيفة لا تريبون ديمانش يوم الأحد الماضي: “يقع على عاتقنا جميعا، المواطنون الملتزمون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومحبو الحرية والشخصيات الثقافية، إحباط هذه الخطة المشؤومة”.