باريس تدعو إسرائيل “إلى الانسحاب في أسرع وقت” من لبنان

باريس: دانت فرنسا الجمعة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى “الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية”، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.

شنّت إسرائيل مساء الخميس غارات جوية على لبنان، هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وهدّدت الجمعة بمواصلة غاراتها إذا لم تنزع الدولة اللبنانية سلاح “حزب الله”.

وقالت الخارجية الفرنسية “تدعو باريس جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار”.

وشددت على أن “فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل”.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن “تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي” مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بـ”الانتهاك الصارخ” لوقف إطلاق النار عقب الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت آخر الغارات على الضاحية الجنوبية وقعت في 27 نيسان/أبريل.

(أ ف ب)