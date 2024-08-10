باريس تسدل الستار على أولمبيادها بحفل في ستاد دو فرانس

باريس ـ «القدس العربي»: بعد أسبوعين رياضيين بامتياز حولا باريس إلى عاصمة للرياضة العالمية، يقام هذا الأحد في ستاد دو فرانس الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والذي يَعد بأن يكون عظيماً.

وسيكون هذا العرض، الذي تم تصميمه ليكون بمثابة تسليم بين أولمبياد باريس2024 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 أقصر من العرض الافتتاحي، الذي تم الإشادة به على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم على الرغم من بعض الانتقادات التي طالته، من بين أمور أخرى.

وعلى غرار حفل الافتتاح، من المتوقع مشاركة العديد

من المشاهير، بمن فيهم توم كروز. ووفقا لمجلة «Variety» سيشارك بيلي إيليش وسنوب دوغ وريد هوت تشيلي بيبرز الذين يتواجدون في باريس منذ البداية في الحفل الختامي لأولمبياد باريس اليوم الأحد على ملعب فرنسا.

وسيتم رؤية الفنانين الثلاثة من لوس أنجلوس في مزيج من العروض الحية والمسجلة مسبقًا. كما تشير مجلة «فارايتي» إلى أن المنتج بن وينستون، المسؤول بشكل خاص عن جوائز غرامي، هو الذي يقف وراء التنسيق مع المنتجين الفرنسيين للحفل.

ومثل توم كروز، شوهد أيضًا العديد من المشاهير الأمريكيين الآخرين في المدرجات خلال الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية، وهذا هو حال المغنية أريانا غراندي، حيث كانت نجمة البوب ​​حاضرة في كل مرة بصحبة الممثلة سينثيا إريفو، التي شاركت معها في بطولة فيلم «Wicked» وهو فيلم كوميدي موسيقي طال انتظاره في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أنه تمت تعبئة ألفي شرطي ودركي لتأمين «ستاد دو فرانس وعودة المتفرجين إلى منازلهم بواسطة وسائل النقل العام». وكانت السلطات قد نشرت حوالي 30 ألف فرد من الشرطة لحماية الألعاب الأولمبية

في فرنسا، بما في ذلك10 آلاف فرد في نهاية هذا الأسبوع لحماية الماراثون، وهو تحد أمني لمسار بطول 42 كيلومترا في منطقة إيل دو فرانس.

وإذا ظلت وزارة الداخلية يقظة في مواجهة التهديدات المختلفة (جرائم إلكترونية، تخريب، انحراف، إرهاب) فإنها تؤكد أنه لا يوجد في هذه المرحلة «تهديد واضح» يستهدف الأولمبياد أو الحفل الختامي مساء هذا الأحد.