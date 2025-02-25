باريس تضغط على الجزائر بعد ارتكاب مهاجر غير شرعي هجوماً جهادياً في فرنسا

باريس: حذّرت باريس، الإثنين، الجزائر من أنّ رفضها استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا هو أمر “غير مقبول”، متوعدة بإجراءات انتقامية تشمل خصوصاً التأشيرات، وذلك رداً على مقتل شخص في شرق فرنسا في هجوم جهادي ارتكبه جزائري كانت بلاده قد رفضت استعادته.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إنّ الهجوم الجهادي الذي أوقع في مدينة مولوز (شرق)، السبت، قتيلاً وخمسة جرحى نفّذه بواسطة سكّين مهاجر غير نظامي جزائري كانت باريس قد طلبت مراراً من بلاده استعادته، لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض.
وأضاف بايرو: “لقد تمّ عرضه على السلطات الجزائرية عشر مرات لكي يوافق وطنه الأصلي على أن نعيده إليه، لكن في كلّ مرة من هذه المرات العشر كانت الإجابة تأتي بالنفي”.
وشدّد بايرو على أنّ هذا الموقف “غير مقبول”.
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفكّ التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم.
وأدّى هجوم مولوز إلى زيادة التوترات بين البلدين.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو فإنّ منفّذ هجوم مولوز، الذي أُلقي القبض عليه أثناء تنفيذه اعتداءه، هو صاحب سوابق لجهة استخدام السلاح، وكذلك أيضاً لجهة التطرف الإسلامي.
وقال الوزير إنّ المتّهم الجزائري البالغ من العمر 37 عاماً “وصل بطريقة غير شرعية” إلى فرنسا في 2014، وقضى مؤخراً عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب.
وأضاف أنّ الوقت حان الآن “لإعداد واتّخاذ القرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامّة الجزائرية تصميم فرنسا”.
ومن المقرّر أن يلتئم المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة الأربعاء في اجتماع كان مقرراً قبل هجوم مولوز، لكن يُتوقع أن يصبح الملف الجزائري الآن قضيته المركزية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما إنّ باريس تدرس اتّخاذ تدابير انتقامية ضدّ الجزائر من بينها خصوصاً فرض قيود على التأشيرات.
وقالت لقناة “آر تي إل” الإذاعية: “نحن لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة”.
وأضافت أنّ باريس قد تعمد أيضاً إلى “استهداف عدد معيّن من الأشخاص المهمّين في العلاقات (الفرنسية- الجزائرية) والتوقف عن منحهم تأشيرات”.
(أ ف ب)
الجزائر لن تسمع لكم مادمتم تعتقدون انكم لازلتم تتحكمون في أفريقيا وان المسلمين ليس لهم الحق كجميع المجتمعات الاخري وتضيقون الخناق علي كل مسلم ويريدون ان تمنعوا اكل الحلال وعنصريتكم وصلت الي درجة اصبحت تشبه النازية
وزراء عنصرين حاقدين علي المسلمين لاتخدم فرنسا بل تزيد في تعقيد الامور
و هل ما ذكرت يبرّر الإرهاب؟!
إلى محمد شهاب …الإرهاب لا دين له
ليس جهاديا انه مختل عقلي مصاب ب schizophrenia ولو كان غير مسلم لما تكلموا عنه ابدا في وسائل الاعلام.
اتمنى أن تنفذ فرنسا تهديداتها لتنهي كل الروابط بين الدولتين ، لعل الجزائر تتخلص من هذه العلاقة المسمومة ونتفرغ لتطوير نفسها بعيدا عن هذا السرطان .
الجزائر بلد بترولي ومنتج للغاز ، ومع هذا هو اكبر مصدر للهجرة غير الشرعية لأورپا وكأن وضعه اسوا من سوريا وليبيا والسودان مجتمعة ..السؤال اين تذهب ملايير الغاز والبترول ؟ ولماذا هذا الذل حين ترفض الدول استقبال ابنائها وتتركهم مشردين في فرنسا
ملايير الدولارات تذهب الى جيوب الجزائرين على شكل تعليم مجاني سكن إجتماعي و علاج مجاني وانشاء بنية تحية عالمية تسليح الدولة لدحر اي اعتداء إن كان من فرنسا او من الجار المطبع كذلك انشاء اقتصاد ناشئ واستغلال ثروات البلاد من منجم غار جبيلات الى مناجم الفوسفات والزنك والرصاص ببجاية.
هل يعقل أن كرامة العربي لا تساوي شئ لا دولته وأرضه تريدة ولا الدولة التي وصل إليها تريده اي احتقار لنا أمام العالم عندما يتم إرجاع أبنائنا في نفس الطائرة التي وصلوا بها إلى أرض الوطن. أنه ليحز في نفسي أن نعيش في بلاد لا تريدنا بينما أرضنا مليئة بالخيرات
نتمى الأمور مع فرانسا ان توصل الى لا عودة وهذا أظن اغلب الشعب الجزائري يؤيده.الا قلة قليلة.
نعم الاقتراح واؤيده .👍👍👍👍👏👏👏
يجب إرجاع ملايين الجزائريين المتواجدين بفرنسا إلى بلادهم وهذا سيحرم فرنسا من آلاف الأطر التي تعمل في جميع المجالات.
جل الجزائريين الذين يعيشون في أوربا وبالخصوص في فرنسا لا يريدون الرجوع الى الجزائر.
……لقد جندت بعض المخابرات بعض الأشخاص للقيام بأعمال قتل وإعتداء على أمنين في أوروبا تحقيق لأهداف سياسية …..وفي الماضي القريب قام “الموساد” بكثير من هذه الجرائم محاولة منه لإلساقها بالمسلمين والعرب…..هذه الجريمة في مولوز مُستغلة للضغط على الجزائر…..الأمر واضح……المهم لا الشعب و لا الدولة طلبت هذا الشخص قتل أي بشر……فكفاكم تلاعب….أيتها فرنسا….
الفعل ليس جھادي أو ارھابي وإنما شجار بين الاثنين