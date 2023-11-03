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باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها للمعهد الفرنسي ومكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة

منذ 32 دقيقة

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باريس:  قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إن المعهد الفرنسي في غزة تعرض لضربة جوية إسرائيلية، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بين الموظفين الذين كانوا موجودين بالمكان، كما أصيب مكتب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).

وأضافت الوزارة أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية تقديم أسباب “ملموسة” وراء قصف المعهد “دون إبطاء”.

وفي بيان منفصل عبرت الوزارة أيضا عن “مخاوفها الشديدة” بشأن عدد الشهداء المدنيين في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن مكتبها في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ولحقت به أضرار بالغة في ضربة أمس الخميس.

ولم يكن أي من صحفيي الوكالة الثمانية أو الموظفين الدائمين المقيمين عادة في غزة موجودين بالمكتب وقت وقوع الحادث. وأضافت الوكالة أنه تم إجلاؤهم جميعا إلى جنوب القطاع في 13 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوكالة “تندد وكالة الأنباء الفرنسية بأشد العبارات بهذا الهجوم على مكتبها في مدينة غزة”.

وطلبت فرنسا من إسرائيل الجمعة توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

(رويترز)

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