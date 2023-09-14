باريس تعلن إطلاق سراح الفرنسي المحتجز في النيجر

مبنى السفارة الفرنسية في نيامي، النيجر. فرانس برس

باريس: أعلنت فرنسا الخميس إطلاق سراح الفرنسي ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 أيلول/سبتمبر.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوغاندر إنه تم “إطلاق سراح ستيفان جوليان”، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء، توقيف جوليان ودعت إلى “الإفراج الفوري” عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.

وكان مصدر دبلوماسي أفاد الخميس أنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.

وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.

ووقفت باريس التي تنشر نحو 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.

(أ ف ب)