باريس تعلن إطلاق سراح الفرنسي المحتجز في النيجر

باريس: أعلنت فرنسا الخميس إطلاق سراح الفرنسي ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 أيلول/سبتمبر.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوغاندر إنه تم “إطلاق سراح ستيفان جوليان”، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء، توقيف جوليان ودعت إلى “الإفراج الفوري” عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد الخميس أنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.
وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.
ووقفت باريس التي تنشر نحو 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.
(أ ف ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
علاقة ماكرون بالنيجر مضحكة واقرب إلى التصرفات الصبيانية البلهاء أو من بين رفقائنا في الطبيعة:النعامة حيث تلجأ ان تضع رأسها في التراب أثناء الخطر الداهم
حيث قال الأبله ماكرون لن نتدخل في النيجر الا بطلب رسمي من الرئيس المخلوع محمد بازوم وطبعا هو اعتذار ركيك لان الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية وكذلك هو تغطية عن عجز ماكرون عن حرب استرداد المستعمرات الفرنسية التي تتهاوى واحدة إثر الأخرى