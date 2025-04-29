باريس تندّد بإلغاء تصريح سفر إلى إسرائيل لوفدين فرنسيين

باريس: اعتبرت فرنسا الثلاثاء أنّ قرار إسرائيل إلغاء تصريح سفر لوفدين فرنسيين “تقودهما جمعيات” قالت الدولة العبرية إنّها مرتبطة بمنظمات “إرهابية”، “مؤسف وغير مجد ومضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، إنّ هذه الجمعيات تعمل “من أجل التعاون اللامركزي (جمعية AJPF، وهي جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينية والمدن الفرنسية)”، مضيفا أنّ “الاتهامات العلنية التي وجهتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا بشأن وجود صلة بين هذه الجمعيات ومنظمات إرهابية مرفوضة”.

مساء الإثنين، أفادت السفارة الإسرائيلية في فرنسا في منشور عبر منصة إكس، بأنّ “دولة إسرائيل (لن تسمح) بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو تلقى دعوة من شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين (RDCP) أو جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)”.

وقالت إنّ هاتين الجمعيتين “مرتبطتان بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي الحركة اليسارية التي أسسها جورج حبش ولديها جناح مسلّح، كما هي حال جميع الفصائل الفلسطينية.

وأكدت السفارة الإسرائيلية أنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “مصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي”.

والثلاثاء، طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية من السلطات الإسرائيلية “التراجع عن هذه القرارات التي تعاقب الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

(أ ف ب)