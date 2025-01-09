باريس تهنّئ الرئيس اللبناني المنتخب وتأمل تشكيل “حكومة قوية”

باريس: هنّأت باريس الخميس الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بانتخابه في “لحظة تاريخية وحيوية بالنسبة إلى مستقبل لبنان”، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان إنّ “هذا الانتخاب ينبغي أن يعقبه تأليف حكومة قوية دعما لرئيس الجمهورية، قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم”.

ودعت أيضا “بإلحاح جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين والسلطات اللبنانية إلى العمل من أجل نهوض دائم للبلاد”.

وأعلن الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون الخميس بدء “مرحلة جديدة” في تاريخ البلاد، داعيا إلى “تغيير الأداء السياسي”، وإلى بناء وطن يكون الجميع فيه “تحت سقف القانون والقضاء”.

وذكّرت الخارجية الفرنسية بأن “هذا الانتخاب ينهي عامين من الشغور الرئاسي أضعفا لبنان، ويفتح صفحة جديدة بالنسبة إلى اللبنانيين”.

وأكدت الدبلوماسية الفرنسية أنّ انتخاب رئيس جديد سيساهم في “استقرار” البلاد و”في شكل فوري، (سيؤدي إلى) تنفيذ سليم لوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024″، مذكرة أيضا بأنّ “التزام فرنسا حازم في هذا الاتجاه، إلى جانب الولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

(أ ف ب)