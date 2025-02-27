باريس سان جيرمان يبلغ نصف نهائي كأس فرنسا

باريس: تأهل فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، لنصف نهائي كأس فرنسا، بفوزه السهل على استاد بريوشان من الدرجة الرابعة بسباعية نظيفة، الأربعاء، على ملعب “روازون بارك”، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

أنهى فريق العاصمة الفرنسية، المنتشي بتأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما البرتغالي جواو نيفيز ومواطنه غونزالو راموس في الدقيقتين 16 و36.

وفي الشوط الثاني تواصل مهرجان الأهداف، حيث سجل العملاق الباريسي خمسة أهداف أخرى، حملت توقيع غونزالو راموس (هدفان)، وديزيريه دويه، وسيني مايولو، وعثمان ديمبيلي في الدقائق 48 و58، و55، و66، و85.

وفي مباراة أخرى، فجر دنكيرك، من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما قلب الطاولة على مضيفه بريست وحول تأخره بثنائية إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف لهدفين.

تقدم بريست بهدفين عبر ماتياس بيريرا لاج، وبنجالود يوسف من جزر القمر بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 45 و60، ورد دنكيرك بثلاثية حملت توقيع فانسان ساسو، والغيني أوبا سانغانتيه (هدفان) في الدقائق 66، و81، و85.

ولحق باريس سان جيرمان ودنكريك، بكان، من الدرجة الرابعة، الفائز على غانغان، من الدرجة الثانية 3-1 الثلاثاء، ورين الفائز على أنجيه 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

(الأناضول)