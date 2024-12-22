باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ32 لكأس فرنسا بركلات الترجيح أمام لانس

باريس: أكمل فريق باريس سان جيرمان حامل لقب كأس فرنسا لكرة القدم عقد المتأهلين لدور الـ32 في المسابقة بعد تغلبه بصعوبة على مضيفه لانس ضمن منافسات دور الـ64، مساء الأحد.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ليتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.

تقدم لانس بهدف المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في الدقيقة 66، وتعادل المهاجم البرتغالي جونسالو راموس لسان جيرمان في الدقيقة .70

وفي ركلات الترجيح سدد الفريق الباريسي ركلاته الأربعة بنجاح، بينما سجل لانس أول ثلاث ركلات، قبل أن يتصدى الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى سان جيرمان للركلتين الرابعة والخامسة.

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة إسبالي أحد أندية دوري الدرجة الخامسة.

وبنفس السيناريو تأهل فريق فالينسيان بالفوز على لوستيانوس بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2 / 2، وصعد سوشو بالفوز على كليرمون بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.