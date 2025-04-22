باريس سان جيرمان يتعادل مع نانت بعد 10 انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي

باريس: انتزع فريق نانت نقطة ثمينة بالتعادل أمام ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 / 1، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدما بهدف لاعب الوسط البرتغالي الدولي فيتينيا في الدقيقة 33.

ورفع فيتينيا رصيده إلى 5 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانتزع نانت نقطة التعادل بهدف سجله دوغلاس أغوستو في الدقيقة 83.

وبهذا التعادل قطع نانت سلسلة 10 انتصارات متتالية حققها باريس سان جيرمان في بطولة الدوري، لكن الفريق الباريسي حقق رقما قياسيا بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية خارج ملعبه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، ضمن له التتويج باللقب منذ أكثر من أسبوعين، وذلك قبل ست جولات على انتهاء المسابقة.

أما نانت، فحصل على نقطة ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز 14.

(د ب أ)