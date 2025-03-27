باريس سان جيرمان يحل ضيفا ثقيلا على سانت إتيان في الدوري الفرنسي

باريس: يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على سانت إتيان مساء السبت في مواجهة كلاسيكية ضمن منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتجمع المباراة بين أكثر فريقين تتويجا بلقب الدوري حيث يتربع العملاق الباريسي على عرش الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة منذ استحواذ الإدارة القطرية على أسهمه في عام 2011 وبقي الأكثر تتويجا برصيد 12 مرة منها الفوز باللقب في آخر ثلاثة مواسم، وهو في طريقه حاليا للتتويج به للموسم الرابع على التوالي.

أما سانت إتيان، فقد كان القطب الأبرز للكرة الفرنسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوج بلقب الدوري آخر مرة في عام 1981 وفقد بريقه كثيرا، حيث صعد من الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي 2023 / 2024.

كما تبقى الفوارق الفنية بين الفريقين واسعة للغاية هذا الموسم، فالفريق الباريسي يعتلي القمة برصيد 68 نقطة، بأقوى خطي دفاع وهجوم في المسابقة وبسجل يخلو من الهزائم، متفوقا بفارق 19 نقطة عن غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا الذي هزمه بنتيجة 3 / 1 في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الجاري.

أما سانت إتيان، فإنه يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعبه “جوفري جيشار” في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من شبح الهبوط حيث يقبع الفريق “الأخضر” في المركز 16 برصيد 23 نقطة.

ولكن مهمة سانت إتيان لن تكون سهلة لكسر عقدة باريس سان جيرمان الذي تفوق في آخر 24 مباراة متتالية بين الفريقين في مختلف البطولات الفرنسية منها 8 انتصارات متتالية في آخر 8 مباريات.

ويعود آخر فوز لسانت إتيان على باريس سان جيرمان في بطولة الدوري قبل ما يقرب من 13 عاما عندما تغلب بنتيجة 2 / 1 يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وفي نفس الموسم 2012 / 2013 أطاح بالعملاق الباريسي من دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الفرنسية، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

ويضم باريس سان جيرمان قوة هجومية ضاربة، تشمل الرباعي عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وديزيري دوي وجونسالو راموس، إضافة إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انضم للفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما يراهن سانت إتيان على الثلاثي الهجومي إيرفين كاردونا ولوكاس ستاسين والجورجي زوريكو دافيتاشفيلي.

وبخلاف المواجهة الكلاسيكية، تنطلق منافسات الجولة 27 بمباراة قوية الجمعة، لتشهد لقاء ستراسبورغ وضيفه أولمبيك ليون، حيث يتسلح الفريقان بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة.

ويأمل ليون خامس الترتيب برصيد 45 نقطة لمواصلة الصحوة سعيا لدخول المربع الذهبي حيث تفصله نقطتان فقط عن نيس صاحب المركز الرابع. وبنفس الدوافع يتطلع ستراسبورغ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في التقدم للأمام بجدول الترتيب والتواجد بالمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يحل حاليا في المركز السابع برصيد 43 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن ليل صاحب المركز السادس، الذي يؤهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويشهد يوم السبت مواجهة قوية للغاية بين فريقي موناكو ضد نيس اللذين يتساويان برصيد 47 نقطة في المركزين الثالث والرابع مع تفوق موناكو بفارق الأهداف.

وفي ثالث مواجهات السبت، يسعى مارسيليا، وصيف الترتيب برصيد 49 نقطة، إلى إيقاف النزيف بعد خسارتين متتاليتين عندما يحل ضيفا على ريمس صاحب المركز 15 برصيد 23 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة بخمس مباريات يوم الأحد، حيث يلعب تولوز مع بريست، وأوزير ضد مونبيلييه، وأنجيه ضد رين، ولوهافر ضد نانت، وليل ضد لانس.

(د ب أ)