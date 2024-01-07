باريس سان جيرمان يسحق ريفيل بتسعة أهداف في كأس فرنسا

باريس: سحق باريس سان جيرمان مضيفه ريفيل (أحد أندية الدرجة السادسة) 9 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

وحظي النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بالنصيب الأوفر من الأهداف في المباراة، بتسجيله ثلاثية في الدقائق 16 والأخيرة بالشوط الأول و48، فيما سجل راندل كولو مواني ثنائية في الدقيقتين 76 والأخيرة بالشوط الثاني.

وتكفل ماكسيم نجيوسان لاعب ريفيل بتسجيل هدف لباريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، فيما سجل ماركو أسينسيو هدفا في الدقيقة .43

وسجل جونشالو راموس هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 71، فيما سجل شير ندور هدفا في الدقيقة 87 .

(د ب أ)





