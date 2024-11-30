باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع نانت في الدوري الفرنسي

باريس: سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه نانت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق سبع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الأحد مع مارسيليا صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، ساهمت تلك النتيجة في رفع رصيد نانت إلى 11 نقطة، لكنه لازال في المركز السادس عشر، أحد مراكز الهبوط.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة الثانية، بعدما لعب نونو مينديز عرضية لمسها لي كانج إن، لتصل إلى أشرف حكيمي القادم من الجهة اليمنى ليضعها في الشباك.

لكن نانت نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 38 عن طريق ماتياس ألبين، الذي راوغ المدافع ويليام باتشو قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

ويأتي التعادل أمام نانت، ليضيف مزيد من الإحباط لفريق المدرب لويس إنريكي، الذي خسر في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني صفر1/، ليواصل تراجعه على المستوى القاري، بعد خسارته في البطولة ذاتها أمام فرق أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

(د ب أ)