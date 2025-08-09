باريس سان جيرمان يضم الحارس الدولي شيفالييه

باريس: أكمل نادي باريس سان جيرمان، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت، صفقة التعاقد مع حارس المرمى الدولي الشاب لوكاس شيفالييه لمدة خمس سنوات، قادما من صفوف فريق ليل.

وقال العملاق البارسي في بيان: “يسر باريس سان جيرمان إعلان تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي لوكاس شيفالييه، البالغ 23 عاما، والذي سيرتدي الرقم 30 (..) حتى عام 2030”.

بدأ شيفالييه مسيرته في شمال فرنسا، حيث صعد سريعا من فرق الناشئين إلى الفريق الأول في نادي ليل، وحصل على جائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2021 ـ 2022.

وفي موسمه الأخير مع ليل، خاض شيفالييه 44 مباراة، شملت مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي، وقدم أداء مميزا حافظ فيه على نظافة شباكه في عدة مباريات.

ومثل شيفالييه، الذي يعد ثاني حارس يتم التعاقد معه بعد الإيطالي ريناتو مارين، منتخبات فرنسا السنية حتى المنتخب الأول، حيث شارك في تصفيات دوري الأمم الأوروبية، وكان ضمن تشكيلة الـ 25 لاعبا في النهائيات.

وتواجد اسم شيفالييه ضمن المرشحين لإحراز جائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” على هامش حفل الكرة الذهبية.

(الأناضول)