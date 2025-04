باريس سان جيرمان يضم الدولي الجورجي كفاراتسخيليا- (تدوينة وفيديو)

باريس: أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لمدة 4 سنوات ونصف، قادما من نابولي الإيطالي.

وقال العملاق الباريسي عبر موقعه الإلكتروني: “خفيتشا كفاراتسخيليا يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2029.. سيصبح الجناح البالغ من العمر 23 عاما، والذي سيرتدي الرقم 7، أول لاعب جورجي في تاريخ النادي”.

Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT

