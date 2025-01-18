باريس سان جيرمان يضم الدولي الجورجي كفاراتسخيليا- (تدوينة وفيديو)

باريس: أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لمدة 4 سنوات ونصف، قادما من نابولي الإيطالي.

وقال العملاق الباريسي عبر موقعه الإلكتروني: “خفيتشا كفاراتسخيليا يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2029.. سيصبح الجناح البالغ من العمر 23 عاما، والذي سيرتدي الرقم 7، أول لاعب جورجي في تاريخ النادي”.

Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 17, 2025

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية في فرنسا قالت إن النادي الباريسي سيدفع 70 مليون يورو (72 مليون دولار) باستثناء المكافآت المحتملة للاعب.

وتأتي هذه الخطوة بعد 24 ساعة من نشر اللاعب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه لجماهير نابولي: “الأمر صعب لي ولكن حان وقت الوداع”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Khvicha Kvaratskhelia‎‏ (@‏‎kvara7‎‏)‎‏

وانضم كفاراتسخيليا إلى نابولي مقابل 13.3 مليون يورو من دينامو باتومي الجورجي في 2022، وساهم في فوز نابولي بلقب الدوري موسم 2022-2023، حيث سجل 12 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وسيعزز الدولي الجورجي، الذي يعد أول صفقة يبرمها باريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني الجاري، خيارات لويس إنريكي الهجومية في ظل سعي النادي لتأمين لقبه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي.

(الأناضول)