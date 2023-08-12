باريس سان جيرمان يضم ديمبلي من برشلونة

باريس: أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان السبت انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة خمس سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).

وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو/ حزيران 2024 بعد انتهاء عقده السابق. وفاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في ست سنوات.

وقال ديمبلي لموقع النادي “يسعدني الانضمام إلى باريس سان جيرمان وأتطلع للعب لصالح فريقي الجديد. آمل أن أواصل التطور هنا”.

واستهل ديمبلي مسيرته في ستاد رين الفرنسي وشارك في مباراته الأولى مع الفريق موسم 2015-2016 قبل الانضمام إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وانضم إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، إضافة إلى متغيرات، بعقد لمدة خمس سنوات في 2017. وسجل ديمبلي 40 هدفا ولعب 43 تمريرة حاسمة في 185 مباراة.

وخاض المهاجم 37 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 2018 والتي وصلت لنهائي قطر 2022 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلال فترة الانتقالات الحالية، تعاقد سان جيرمان، بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفا للمقال كريستوف جالتييه، مع ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ولي كانج-إن ولوكا هرنانديز ومانويل أوجارتي.

ويسعى باريس سان جيرمان هذا الموسم لتعزيز رقمه القياسي بالفوز في الدوري للمرة 12 والمنافسة على لقب دوري الأبطال الذي عانده.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي “يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبلي في باريس سان جيرمان، حيث سيكون لاعبا مهما وملتزما لصالح نادينا. نفتخر بالتعاقد مع لاعب فرنسي آخر فاز بكأس العالم في باريس سان جيرمان ونحن ندخل حقبة جديدة رائعة لنادينا”.

(رويترز)