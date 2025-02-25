باريس سان جيرمان يطلق مختبر التقنيات الرياضية المبتكرة بالدوحة

الدوحة: أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إطلاق مختبراته في مبادرة عالمية رائدة تهدف لتسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة في الرياضات والأداء وتجارب المشجعين.

ويأتي ذلك علي هامش قمة (الويب قطر 2025)، ليشكل خطوة جريئة نحو تعزيز الابتكار في مجال الرياضة.

وذكر سان جيرمان في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المختبرات تمثل محرك الابتكار لدى النادي الفرنسي، من خلال تحديد ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركاء في قطاع التكنولوجيا الذين يظهرون فرصا عالية للنمو، بهدف توفير الحلول النوعية التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح جديدة للقطاع.

أضاف البيان أن باريس سان جيرمان يعتزم توسيع حضوره العالمي من خلال إطلاق أول مختبر دولي له في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التزامه بتوسيع آفاق الابتكار، بما يعزز دوره الرائد في مجال التكنولوجيا الرياضية ويفتح الباب أمام إرساء شراكات جديدة في إحدى أسرع المنظومات التكنولوجية نموا في العالم، حيث يمثل هذا المختبر منصة استراتيجية للأبحاث والتكنولوجيا المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط.

باريس سان جيرمان يعلن عن إطلاق “PSG Labs”، برنامجه العالمي للابتكار الرياضي، مع أول مركز دولي له في الدوحة، قطر. 🔴🔵 pic.twitter.com/baiBnw3dOc — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 25, 2025

من جانبه، قال ناصر الخليفي، مالك ورئيس نادي العاصمة الفرنسية: “لطالما تصدر النادي جهود الابتكار، سواء على أرض الملعب أو خارجه، وتشكل مختبرات باريس سان جيرمان الخطوة التالية لتحقيق طموحنا برسم ملامح مستقبل الرياضة”.

وأضاف: “نسعى لتحفيز الأفكار التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتعزيز مكانتنا الرائدة عالميا في الابتكار، من خلال التعاون مع أبرز المبتكرين من مختلف أنحاء العالم”.

وشدد الخليفي: “نهدف من خلال إطلاق أول مختبر عالمي لباريس سان جيرمان في الدوحة إلى دفع عجلة الابتكار على مستوى العالم، ووضع معايير جديدة في قطاع الرياضة”.

(د ب أ)