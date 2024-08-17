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باريس سان جيرمان يعلن خضوع مهاجمه راموس لعملية جراحية وغيابه ثلاثة أشهر

منذ ساعة واحدة

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لندن: أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن جونسالو راموس مهاجم الفريق سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في أربطة الكاحل خلال الفوز على لوهافر.

وغادر مهاجم باريس سان جيرمان الملعب في الدقيقة 20 من فوز فريقه بنتيجة 4/1 في معقل لوهافر بعد تدخل عنيف من الخلف.

وقبل خروجه قدم راموس، الذي سجل 11 هدفا لباريس في الموسم الماضي، تمريرة حاسمة لزميله لي كانج إن في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه الأولى في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأشار النادي الباريسي حامل لقب الدوري في بيان رسمي إلى أن لاعبه البرتغالي الدولي يعاني من التواء خطير في أربطة كاحله الأيسر، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وتبقى إصابة راموس ضربة أخرى لمدرب الفريق لويس إنريكي، الذي يسعى لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

(د ب أ)



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