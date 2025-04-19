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باريس سان جيرمان يفوز بثنائية على لوهافر في أول مواجهة بعد تتويجه بالدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة

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باريس: فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه لوهافر بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل ديزيريه دوي وجونسالو راموس هدفي الفريق الباريسي في الدقيقتين 8 و50 من المباراة التي أقيمت على ملعبه حديقة الأمراء، بينما أحرز عيسى سوماري الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 60.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة محققا الفوز العاشر على التوالي في مسابقة الدوري الفرنسي، ليحقق هذه السلسلة من الانتصارات المتتالية لأول مرة منذ موسم 2018 / 2019.

كما صالح الفريق الباريسي جماهيره بهذا الفوز بعد الخسارة 2 / 3 أمام أستون فيلا الإنكليزي يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي لم تؤثر على تأهل الفريق للدور قبل النهائي لفوزه ذهابا بنتيجة 3 / 1.

وحصد باريس سان جيرمان أيضا أول ثلاث نقاط بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم منذ أسبوعين، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، وواصل تفوقه على لوهافر منذ بداية القرن الجاري محققا الفوز الثامن على منافسه مقابل تعادل وحيد.

أما لوهافر فقد تلقى خسارته الثانية تواليا بعد السقوط بنتيجة 1 / 5 أمام رين في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، المؤهل لملحق الهبوط للدرجة الثانية.

(د ب أ) 

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