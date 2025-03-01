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باريس سان جيرمان يقسو على ليل برباعية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

1 - مارس - 2025

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باريس: واصل فريق باريس سان جيرمان انطلاقته القوية بفوز كبير على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليل بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي، مساء السبت.
هز الفريق الباريسي مرمى ضيفه بهدف مبكر سجله برادلي باركولا بعد مرور ست دقائق، ليحتفل الجناح الفرنسي الشاب بهدفه رقم 12 في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم.
وفي الدقيقة 22 أضاف ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان الهدف الثاني بضربة رأس، ليسجل المدافع البرازيلي هدفه الأول هذا الموسم، ورقم 39 بقميص الفريق في مختلف البطولات.
وعزز عثمان ديمبلي تفوق باريس بهدف ثالث في الدقيقة 28 ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري هذا الموسم.
وأكمل ديزيريه دوي رباعية باريس في الدقيقة 37 بتسديدة قوية ليحتفل بهدفه الثاني خلال مشاركته في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم 2024 / 2025 .
وسجل جوناثان دافيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 80 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم.
بهذا الفوز يواصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته محققا فوزه الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه، أولمبيك مارسيليا.
أما ليل فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الخامس بعدما تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم في بطولة الدوري، ليتأزم موقفه قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
في المقابل ارتفعت معنويات الفريق الباريسي قبل استضافة ليفربول الإنكليزي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نفس المرحلة بدوري الأبطال.
(د ب أ)

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