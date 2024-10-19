باريس سان جيرمان يكتسح ستراسبورغ برباعية في الدوري الفرنسي

باريس: فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ 2/4، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المسابقة، مبتعدا بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند عشر نقاط في المركز السابع.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 عن طريق سيني مايولو، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 47 .

وفي الدقيقة 58 سجل سيكو مارا هدف ستراسبورغ الأول، فيما أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 66، فيما اختتم كانغ لي إن رباعية الفريق الباريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وجاء هدف ستراسبورغ الثاني عن طريق بيب داودا ديونج في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 18 نجح باريس سان جيرمان في افتتاح التسجيل عن طريق سيني مايولو، حيث انطلق برادلي باركولا من الجهة اليسرى، ليضع تمريرة ذهبية لمايولو القادم من الخلف، ليسدد الأخير كرة قوية هزت شباك ستراسبورغ.

وبعد الهدف، بات باريس سان جيرمان هو الطرف المتحكم في المباراة، وهدد مرمى ستراسبورج في أكثر من مناسبة، واضطر الفريق الضيف إلى التراجع بكامل صفوفه لمنطقة جزاءه خشية تلقي شباكه هدفا ثانيا.

ومضت دقائق الشوط الأول ما بين اكتساح هجومي من جانب باريس سان جيرمان، وتراجع دفاعي كبير من جانب ستراسبورغ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف 1/ صفر.

وفي الشوط الثاني، بادر ستراسبورج لمباغتة مضيفه بالهجوم، وشن العديد من الهجمات على مرمى حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي أبعد بدوره العديد من المحاولات.

لكن محاولات ستراسبورغ لم تسفر عن جديد، ونجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماركو أسينسيو، الذي استغل كرة تصدى لها حارس ستراسبورغ، ليضعها في الشباك.

وأثمرت محاولات ستراسبورغ عن نجاحه في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 عن طريق سيكو مارا، الذي نجح بمجهود فردي في إرباك دفاع باريس سان جيرمان، ليسجل هدف تقليص الفارق.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 64، قبل أن يتراجع عن القرار عقب اللجوء إلى (فار) ليثبت وجود خطأ قبل احتساب الركلة.

وبعد دقيقتين فقط من ذلك القرار، نجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الثالث عن طريق برادلي باركولا، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ويليام باتشو، ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل كانغ لي إن الهدف الربع بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

لكن ستراسبورغ نجح بعد دقيقتين في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيب داودا ديونغ، الذي تلقى تمريرة من صاحب الهدف الأول سيكو مارا داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز باريس سان جيرمان 2/4.

(د ب أ)