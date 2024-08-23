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باريس سان جيرمان يكتسح مونبيليه بسداسية في الدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة

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باريس:  اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مونبيليه 6 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني هذا الموسم، بعدما حقق الفوز بنتيجة 1/4 على مضيفه لوهافر في مستهل مشواره، فيما تلقى مونبيليه الهزيمة الأولى، بعدما تعادل 1 1/ في الجولة الافتتاحية للموسم أمام ستراسبورغ.

وتقدم باريس في الدقيقة الرابعة عن طريق برادلي باركولا، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 53 عاد باركولا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل أشرف حكيمي الهدف الرابع بعد ذلك بخمس دقائق.

وسجل وارن زائير إيمري الهدف الخامس في الدقيقة 60، فيما اختتم الكوري الجنوبي لي كانج إن السداسية في الدقيقة 82.

(د ب أ)

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