باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل أمام ريمس في الدوري الفرنسي

باريس: اكتفى فريق باريس سان جيرمان بالتعادل على ملعبه أمام ريمس بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت.

لم يستغل الفريق الباريسي الكثير من الفرص التي أضاعها نجومه ديزيريه دوي وجونسالو راموس وعثمان ديمبلي ولي كانج لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني تقدم الفريق الباريسي بهدف سجله ديمبلي بعد تمريرة من الوافد الجديد خفيتشا كفاراتسخيليا المنضم قبل أيام قليلة قادما من نابولي، ووقع عقدا حتى صيف .2029

وواصل ديمبلي توهجه في الفترة الأخيرة ورفع رصيده إلى 11 هدفا في بطولة الدوري الإنكليزي متساويا مع زميله في الفريق برادلي باركولا.

وأدرك ريمس التعادل سريعا بهدف للاعب الياباني كايتو ناكامورا في الدقيقة 56 لينتزع الضيوف نقطة ثمينة أمام حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية.

وكسر هذا التعادل سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لسان جيرمان في الدوري، ليبقى رصيده 47 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

أما ريمس رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

(د ب أ)





