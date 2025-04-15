باريس سان جيرمان ينجو من انتفاضة أستون فيلا ويتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال

برمنغهام (إنكلترا): حافظ باريس سان جيرمان على حلمه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه اليوم الثلاثاء بفوزه على أستون فيلا 5-4 في مجموع المباراتين بعد مباراة مثيرة في إياب دور الثمانية فاز فيها الفريق الإنكليزي 3-2.

وبعد فوزه 3-1 ذهابا، بدا أن باريس سان جيرمان حسم المباراة في غضون نصف ساعة من اللقاء حين سجل الثنائي أشرف حكيمي ونونو منديز هدفين من هجمتين مرتدتين وسط ذهول الجماهير في ملعب فيلا بارك.

لكن يوري تيليمانس أنعش الأمل بهدف في الدقيقة 34 قبل أن يفاجئ أستون فيلا الفريق الزائر في بداية الشوط الثاني بهدفين في غضون دقيقتين عن طريق جون ماكغين وإزري كونسا.

وتقدم فيلا للهجوم، ما دفع حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما إلى التصدي لعدد من الفرص الخطيرة ليحافظ على الفوز في مجموع المباراتين ويقود فريقه للتأهل إلى الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من ريال مدريد وأرسنال.

وكان باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظا للفوز في دور الثمانية بالنظر إلى أفضلية مباراة الذهاب وعروضه الأخيرة بما في ذلك لقبه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي والوصول إلى نهائي كأس فرنسا.

ولكن أستون فيلا لم تكن تنقصه الثقة خاصة على أرضه، إذ خاض 17 مباراة متتالية دون هزيمة في كل المسابقات. وخرج أصحاب الأرض بقوة، وكادوا أن يتقدموا من ركلة ركنية في سلسلة من الهجمات المبكرة.

نهاية محمومة

لكن باريس سان جيرمان سجل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق حكيمي بعد انطلاقة سريعة من برادلي باركولا الذي لعب تمريرة عرضية خطيرة تصدى لها الحارس إميليانو مارتينيز ليتابعها حكيمي في الشباك.

وبعد 16 دقيقة أخرى، أضاف منديز الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة طولية قابلها عثمان ديمبلي بعرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها منديز بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم لتدخل الشباك.

وقلص أستون فيلا الفارق في الدقيقة 34 بواسطة تيليمانس بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة لتصطدم بصدر لاعب وتسكن الشباك.

وفي انتفاضة سريعة في بداية الشوط الثاني عادل أستون فيلا النتيجة في الدقيقة 55 بعد انطلاقة من ماكغين الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتهز الشباك.

ووضع كونسا أستون فيلا في المقدمة بعد توغل رائع من ماركوس راشفورد داخل المنطقة ليحول كرة عرضية قابلها كونسا بتسديدة قوية في الشباك.

وكان من الممكن أن يسجل أستون فيلا هدفا آخر ليعادل نتيجة مجموع المباراتين لكن دوناروما تحدى راشفورد وتيليمانس ثم البديل ماركو أسينسيو خلال نهاية مثيرة للأعصاب.

وقال كونسا “أنا فخور جدا باللاعبين، وبما فعلناه الليلة”.

وأضاف “من الواضح أن الهدفين اللذين استقبلناهما في البداية قضيا علينا. لكننا أظهرنا ثقة كبيرة وشخصية قوية للعودة إلى المباراة. لكن للأسف، لم يكن ذلك كافيا”.

(رويترز)