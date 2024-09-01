باريس سان جيرمان ينفرد بقمة الدوري الفرنسي بثلاثية في شباك ليل

باريس: انفرد باريس سان جيرمان بقمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على مضيفه ليل بنتيجة 3/1 في ختام منافسات الجولة الثالثة، اليوم الأحد.

وأحرج فريق ليل ضيفه الباريسي وكاد أن يهز شباكه بعد مرور 12 دقيقة ولكن تسديدة اللاعب بافود دياكيتيه ارتدت من القائم الأيمن.

ورد سان جيرمان بتسديدة قوية لجناحه الدولي عثمان ديمبلي في صدر لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل في الدقيقة 16.

وتقدم باريس بهدف أول سجله لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء حصل عليها عثمان ديمبلي بعد عرقلة من أليكساندرو مدافع ليل.

وبعد ثلاث دقائق أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني للضيوف بعد تبادل الكرة مع زميله ماركو أسينسيو، ليسجل الجناح الفرنسي الشاب هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وحاول فريق ليل أن يقلص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول، ولكن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان تصدى لفرصة تياجو سانتوس في الدقيقة 42.

وأضاع ليل أكثر من محاولة قريبة من المرمى في الشوط الثاني للاعبيه تياغو سانتوس ومحمد بايو وأليكساندرو، بينما تصدى لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل لتسديدة قوية من أسينسيو في الدقيقة 53.

وترجم ليل صحوته بتسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة للاعبه الكوسوفي إيدون زيجروفا سكنت الزاوية اليسرى لدوناروما في الدقيقة 78.

وبعد ثلاث دقائق سجل تياغو سانتوس مهاجم ليل هدفا بضربة رأس، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت باحتساب تسلل لتحرم أصحاب الأرض من هدف التعادل.

واستمرت الإثارة بتسجيل سان جيرمان هدفا ثالثا بعد تعاون من البديلين ديزيريه دوي الذي لعب كرة عرضية قابلها راندال كولو مواني برأسه في الشباك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة السادسة سجل الكندي جوناثان دافيد هدفا ثانيا في شباك باريس، ولكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل قبل إطلاق صافرة النهاية ليعلن عن فوز ثالث على التوالي لسان جيرمان ليعتلي الصدارة منفردا برصيد تسع نقاط.

أما ليل تجمد رصيده عند ست نقاط بعد فوزين في أول جولتين ليتراجع للمركز السادس.

(د ب أ)