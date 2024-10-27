باريس سان جيرمان يهزم أولمبيك مارسيليا بثلاثية في كلاسيكو الدوري الفرنسي

مارسيليا: حسم فريق باريس سان جيرمان مباراة الكلاسيكو لصالحه بفوز خارج أرضه على منافسه الأزلي أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3 / صفر، في ختام الجولة التاسعة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

وأنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد اللاعب المغربي أمين حارث في الدقيقة 20، بعد تدخل عنيف ضد البرازيلي ماركينيوس قائد سان جيرمان.

وأحرز لاعب الوسط البرتغالي الشاب جواو نيفيز الهدف الأول للضيوف بعد مرور سبع دقائق من اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلودروم.

وفي الدقيقة 29 سجل الأرجنتيني ليوناردو باليردي مدافع مارسيليا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الضيوف هدفا ثانيا، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة 40 مسجلا هدفه الثامن ليعتلي قمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بالصدارة، ليوسع الفارق مع موناكو ثاني الترتيب (20 نقطة) بعد السقوط أمام نيس بنتيجة 1 / 2 في وقت سابق من يوم الأحد.

أما أولمبيك مارسيليا فقد تجمد رصيده عند 17 نقطة بعد خسارته الثانية هذا الموسم ليبقى في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز الرابع.

كان الشوط الأول عاصفا على مارسيليا وجماهيره في المدرجات، حيث بدأ سان جيرمان اللقاء بهجوم ضاغط بتسديدة لعثمان ديمبلي أمسكها الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي، وبعدها بأقل من دقيقتين سجل لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز الهدف الأول للضيوف محتفلا بهدفه الأول بالقميص الباريسي بعد انضمامه من بنفيكا مطلع الموسم الجاري.

وزادت الأمور تعقيدا على مارسيليا ومدربه الإيطالي روبرتو دي تشيربي بطرد اللاعب المغربي أمين حارث ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 20، نتيجة تدخل عنيف ضد البرازيلي ماركينيوس قائد سان جيرمان.

وعانى فريق مارسيليا من النقص العددي لتختفي خطورة نجومه إيلي واهي وبيير إيميل هويبيرج وميسون جرينوود، بينما استغل باريس سان جيرمان الفرصة وعزز تفوقه بهدفين قبل انتهاء الشوط الأول.

ومرر أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق الباريسي كرة عرضية أكملها المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بالخطأ في مرمى فريقه، بينما مرر ديمبلي كرة إلى زميله برادلي باركولا ليسجل الهدف الثالث لباريس والثامن للمهاجم الفرنسي الواعد في أول ثماني جولات.

في الشوط الثاني اكتفى مارسيليا بمحاولتين فقط على مرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان، أولهما بتسديدة أدريان رابيو فوق العارضة والثانية ضربة رأس للمدافع ليليان براسير فوق العارضة أيضا.

أما سان جيرمان فقد أضاع لاعبوه عثمان ديمبلي، والثلاثي البديل الذي شارك في الشوط الثاني ديزيريه دوي وماركو أسينسيو وسيني مايولو أربع فرص محققة أمام مرمى مارسيليا الذي تواصلت عقدته بعدم الفوز على منافسه الأزلي عندما يستضيفه في بطولة الدوري منذ أواخر عام .2011

(د. ب. أ)

