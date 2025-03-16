باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويقترب بقوة من لقب الدوري الفرنسي

باريس: اقترب فريق باريس سان جيرمان بقوة من التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بعد الفوز على غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3 / 1 في كلاسيكو فرنسا ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة، اليوم الأحد.

وكرر باريس فوزه على الغريم الأزلي هذا الموسم ليبتعد أكثر بالصدارة برصيد 65 نقطة ليوسع الفارق إلى 19 نقطة مع مارسليا صاحب المركز الثاني.

في ملعب حديقة الأمراء، تقدم سان جيرمان وسط جماهيره بهدف سجله عثمان ديمبلي في الدقيقة 17 مستفيدا من تمريرة زميله فابيان رويز.

ورفع ديمبلي رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي، وزادت حصيلته إلى 30 هدفا في جميع المسابقات خلال منافسات الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 42 أضاف نونو مينديس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان مستفيدا من تمريرة أشرف حكيمي، ليحتفل اللاعب البرتغالي بهدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني قلص مارسيليا الفارق بهدف سجله الجزائري أمين جويري في الدقيقة 51 ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منها 3 أهداف بقميص فريقه السابق رين الذي انتقل منه إلى مارسيليا في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولكن سان جيرمان أجهز على منافسه بهدف ثالث سجله بول ليرولا مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76 عندما حول كرة عرضية من أشرف حكيمي ظهير أيمن سان جيرمان بالتسديدة بالخطأ في شباك فريقه.

(د ب أ)