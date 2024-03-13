باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية ويصعد لقبل نهائي كأس فرنسا

باريس: تأهل فريق باريس سان جيرمان لقبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد الفوز على نيس بنتيجة 3/1 مساء الأربعاء، في ختام منافسات دور الثمانية.

سجل كيليان مبابي وفابيان رويز ولوكاس بيرالدو الأهداف الثلاثة للفريق الباريسي في الدقائق 14 و37 و.60

وأحرز جايتان لابورد الهدف الوحيد لفريق نيس في الدقيقة 37 .

وصعد باريس سان جيرمان لمواجهة رين في مباراة ستقام يوم 3 نيسان/أبريل المقبل.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، يلعب أولمبيك ليون ضد فالينسيان في 2 نيسان/أبريل.

ويعد الفريق الباريسي أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس فرنسا برصيد 14 مرة، آخرها في عام 2021 .

أما فريق ليون ففاز باللقب 5 مرات آخرها في عام 2012، بنما حققه فريق رين 3 مرات آخرها في عام .2019

في المقابل لم يسبق لفريق فالينسيان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم أن صعد لمنصة التتويج بكأس فرنسا.

(د ب أ)