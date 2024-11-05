رياضة | كرة قدم عالمية

باريس.. مؤيدون لفلسطين يطالبون بإلغاء مباراة بين فرنسا وإسرائيل- (فيديوهات)

5 - نوفمبر - 2024

محتجون في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء فرنسا وإسرائيل

أنقرة: احتج مؤيدون لفلسطين داخل مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالعاصمة باريس، من أجل إلغاء مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل التي تواصل شن إبادة جماعية على قطاع غزة وعدوان على لبنان.
واحتج حوالي 20 ناشطا مؤيدا لفلسطين على مباراة فرنسا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، المقررة بباريس في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.


ورفع الناشطون الذين دخلوا مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لافتات كتب عليها: “إسرائيل مجرمة، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شريك في الجريمة”، و”لا للمباراة بين فرنسا وإسرائيل”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.
كما علق الناشطون العلم الفلسطيني على شاشة في مبنى الاتحاد.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

