باريس.. مؤيدون لفلسطين يطالبون بإلغاء مباراة بين فرنسا وإسرائيل- (فيديوهات)

أنقرة: احتج مؤيدون لفلسطين داخل مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالعاصمة باريس، من أجل إلغاء مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل التي تواصل شن إبادة جماعية على قطاع غزة وعدوان على لبنان.

واحتج حوالي 20 ناشطا مؤيدا لفلسطين على مباراة فرنسا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، المقررة بباريس في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

Des militants pro-palestiniens occupent actuellement le siège de la Fédération française de football. Ils demandent l’annulation du match France-Israël qui doit avoir lieu le 14 novembre pic.twitter.com/tbYHT2jGiu — Oumma.com (@oumma) November 4, 2024



ورفع الناشطون الذين دخلوا مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لافتات كتب عليها: “إسرائيل مجرمة، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شريك في الجريمة”، و”لا للمباراة بين فرنسا وإسرائيل”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

كما علق الناشطون العلم الفلسطيني على شاشة في مبنى الاتحاد.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

🚨 Des militants pro-Palestine investissent le siège de la FFF pour réclamer l’annulation du match France-Israël. 🇫🇷 🇮🇱❌⛔️ 🎥 @ClementLanot / @CLPRESSFR pic.twitter.com/qhqc8zwrrp — BeFootball (@_BeFootball) November 4, 2024

Les militants pro-palestiniens mettent fin à l’occupation de la Fédération Française de Football à Paris. Après négociations, une délégation va être reçue demain par la FFF concernant le match France – Israël.#Palestine #Gaza #Israel pic.twitter.com/V2JvSqLEPL — Luc Auffret (@LucAuffret) November 4, 2024

(الأناضول)