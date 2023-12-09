باريس.. مسيرة تضامنية مع فلسطين رغم الأمطار الغزيرة- (فيديو وصور)

باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مسيرة داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق نار في قطاع غزة، رغم الأمطار الغزيرة.

وتجمع المتضامنون مع فلسطين في ميدان “الجمهورية”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

المتظاهرون حملوا بأيديهم الأعلام الفلسطينية، مطلقين شعارات من قبيل “إسرائيل القاتلة، ماكرون شريكها في القتل”، و”ليحيَ كفاح الشعب الفلسطيني”.

رغم الجو الماطر.. مسيرة في العاصمة الفرنسية #باريس دعماً لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة pic.twitter.com/H1ajsyhpj9 — TRT عربي (@TRTArabi) December 9, 2023

مسيرة حاشدة في شوارع #باريس، للمطالبة بوقف إطلاق النار، والتنديد بـالإبادة الجماعية للمدنيين في قطاع غزة.#حرب_غزة pic.twitter.com/tmzwRbUYLE — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 9, 2023

كما احتج المتظاهرون ضد بعض المحلات التجارية الداعمة لإسرائيل، خلال مرورهم أمام فروعها.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)