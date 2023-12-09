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باريس.. مسيرة تضامنية مع فلسطين رغم الأمطار الغزيرة- (فيديو وصور)

9 - ديسمبر - 2023

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باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مسيرة داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق نار في قطاع غزة، رغم الأمطار الغزيرة.

وتجمع المتضامنون مع فلسطين في ميدان “الجمهورية”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

المتظاهرون حملوا بأيديهم الأعلام الفلسطينية، مطلقين شعارات من قبيل “إسرائيل القاتلة، ماكرون شريكها في القتل”، و”ليحيَ كفاح الشعب الفلسطيني”.

كما احتج المتظاهرون ضد بعض المحلات التجارية الداعمة لإسرائيل، خلال مرورهم أمام فروعها.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:08 م

    تحية لأحرار وشرفاء فرنسا خاصة العرب والمسلمين ومعهم المسيحيين 🇵🇸😫✌️

    رد

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