باريس.. مظاهرة تطالب بإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة

باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مظاهرة لمؤيدي فلسطين، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام.

واجتمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية في باريس، حيث طالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة، والهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورفعوا لافتات عليها عبارات مثل “الألعاب تفقد أطفالها في غزة”، كما أطلقوا هتافات من قبيل “فلسطين حرة”، و”عاشت المقاومة الفلسطينية”.

ومن بين المشاركين في المظاهرة، رئيسة حزب الخضر مارين تونديليه، وعضو البرلمان اليساري عن حزب “فرنسا الأبية” توماس بورتس، والمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني ومؤلف كتاب سجين القدس، صلاح حموري.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(الأناضول)