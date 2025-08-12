سياسة | دولي | أوروبا

باريس: مقتل أنس الشريف وزملائه في غزة اعتداء على الصحافة والحقيقة

منذ ساعة واحدة

الصحافي الشهيد أنس الشريف

“القدس العربي”: أدانت فرنسا، الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، الأحد، خيمة صحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم، بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تدين بشدة الهجوم الذي أودى بحياة صحافيين أثناء تأدية مهامهم، معربة عن بالغ قلقها إزاء الخسائر الكبيرة في صفوف الصحافيين في القطاع، والتي تجاوزت 200 ضحية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكدت الوزارة أن الصحافيين، شأنهم شأن المدنيين، يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة عدم استهدافهم، وضمان وصول الإعلاميين الدوليين بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، بما يتيح لهم العمل بحرية واستقلالية لتوثيق الهجمات.

والشهداء الستة هم: أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، محمد نوفل، ومحمد الخالدي الذي توفي لاحقاً متأثراً بجراحه. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه باستشهادهم ارتفع عدد الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء هجومها على قطاع غزة إلى 238.

(وكالات)

