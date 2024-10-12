باريس.. وقفة احتجاجية تنديدا بمجازر إسرائيل في غزة ولبنان

باريس: شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بالمجازر و الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتجمع عشرات الأشخاص قرب “نافورة الأبرياء” بالدائرة الأولى في باريس للمطالبة بإيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ودعا المشاركون في الفعالية حكومة فرنسا إلى التوقف عن دعم نظيرتها الإسرائيلية، مرددين هتافات تطالب بحماية أطفال فلسطين ولبنان وتستنكر “قتل الإنسانية”.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية، درس في التاريخ عن فلسطين وإسرائيل والقدس، حيث رفع المشاركون لافتات عليها صور لفلسطينيين التقطت بداية القرن العشرين.

كما صنع المتظاهرون فزاعات وألصقوا عليها صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوزراء في حكومته الجديدة، منتقدين دعم باريس لإسرائيل بالسلاح.

ورش الناشطون خلال الوقفة طلاء أحمر على الفزاعات بهدف تجسيد دماء المدنيين الأبرياء الذين يقتلون جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من عام.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)