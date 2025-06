باستخدام الكلاب البوليسية.. جيش الاحتلال ينكل بعشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق تعرّض عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو الإسرائيلي إلى التنكيل والاعتداءات المتواصلة على يد سجاني الاحتلال.

ويُظهر الفيديو اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية، وإطلاقها لكلب بوليسي صوب عشرات الأسرى مكبلي الأيدي.

Footage uploaded to Israeli media depicts Israeli occupation forces collectively torturing Palestinians held in Megiddo prison.

The video shows prisoners lying face down on the ground, hands tied behind their backs, while being terrorized by dogs. pic.twitter.com/mZOIC1Glj8

