باستخدام الكلاب البوليسية.. جيش الاحتلال ينكل بعشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق تعرّض عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو الإسرائيلي إلى التنكيل والاعتداءات المتواصلة على يد سجاني الاحتلال.

ويُظهر الفيديو اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية، وإطلاقها لكلب بوليسي صوب عشرات الأسرى مكبلي الأيدي.