باسكال مشعلاني حزينة لما يحدث لبلدها لكنها متفائلة بالشعب اللبناني

بيروت – «القدس العربي»: أعربت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني عن حزنها الشديد لما يحدث في لبنان، وشعبها بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

وقالت إنها بعيدة عن الأحداث، لكنها مؤمنة بقوة وإرادة الشعب اللبناني. وأضافت: ربنا يرحم الجميع ويصبر أهلهم على وفاتهم، كما تمنت تتمنى أن تعدي هذه الأزمة على خير.

وكانت الفنانة قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية.