باسل خياط يكشف أنه كان مطلوبا لمخابرات الأسد.. وهل خذل أيمن رضا الثورة؟ – (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

أكد الفنان السوري أيمن رضا أمام مجموعة من مسلحي المعارضة السورية، أنه لم يخذل الثورة، الأمر الذي عرّضه لسجال مع أحد المعارضين المسلحين الذي سأله باستغراب: “كيف كنت مع الثورة”؟ فرد عليه بثقة تامة بأنه لم يكن باستطاعته الحديث بسبب انتشار فروع الأمن، قائلا: “نحنا ما كان فينا نحكي، شوف فروع الأمن بتعرف ليه”.

وتم توثيق الجدل الدائر بين الفنان أيمن رضا ومسلحي المعارضة السورية عبر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه المتابعون.

“نحنا ما كان فينا نحكي”.. جدال بين الممثل السوري #أيمن_رضا ومسلحي المعارضة pic.twitter.com/LT6xISXn5t — كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) December 13, 2024

تجدر الإشارة إلى أن رضا وعقب سقوط نظام بشار الأسد، أثار جدلا حول ما علّق عليه في “إنستغرام” حيث سأل بتهكم: “وين هرب سمير؟ مبروك سوريا؟”.

على صعيد آخر، كشف النجم السوري باسل خياط للمرة الأولى أنه كان مطلوباً من الاستخبارات السورية، وذلك في معرض حديثه عن المعاناة التي شهدها في ظل النظام السوري على الرغم من مغادرته سوريا مع بداية الثورة لأنه لم يكن مرتاحاً ولم يكن له مجال لقول كلمة حق، كما أنه لم يكن يدلي بأي تصريحات سياسية حتى وهو في الخارج.

وأضاف أنه فوجئ قبل سنة ونصف السنة بأنه كان مطلوبا من الاستخبارات السورية، وأن السلطات حرمته من تجديد جواز سفره على الرغم من وجوده في الخارج.

وعبّر خياط عن سعادته وفخره بما جرى من تغيير في بلده سوريا، مؤكداً أنه حين سمع خبر سقوط نظام الأسد لم يصدق.