باسم يوسف: لن أصوّت لبايدن تضامنا مع غزة- (فيديو)

واشنطن: انتقد الإعلامي الأمريكي من أصل مصري، باسم يوسف، سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه قطاع غزة، معلنا أنه لن يصوت للرئيس جو بايدن، الذي أكد ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين ثاني 2024.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوسف لمراسل الأناضول، بينما كان يقدم ثلاثة عروض (ستاند أب) في العاصمة واشنطن ضمن “جولة الوحش الأوسط” The Middle Beast Tour.

وزادت شهرة يوسف (مواليد 1974) المعروف بأدائه الساخر، بشكل واسع في الأوساط الدولية، بعد انتقاده بشكل كوميدي الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال مشاركته في برنامج للصحافي البريطاني بيرس مورغان، قبل نحو 3 أشهر.

وفي معرض تقييمه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، يبدي الإعلامي الساخر لمراسل الأناضول، انزعاجه من سياسة الإدارة الأمريكية تجاه قطاع غزة.

وعلى هذا النحو، يوجه يوسف انتقاداته للحزب الديمقراطي بأكمله لعدم استجابته “لطلب بسيط” مثل الدعوة لوقف إطلاق النار (في غزّة)، موضحًا أنه لن يصوت لجو بايدن الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024.

وفي المقابل، يؤكد يوسف أنه لا يستطيع دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب- ينتمي للحزب الجمهوري- باعتبار الأخير “ضد جميع القيم” التي يدافع عنها، لكن في الوقت نفسه “لا يريد مكافأة بايدن بصوته”.

وأتيحت الفرصة ليوسف لأن يتحسس نبض الجمهور بفضل عرضه الارتجالي الذي يقدمه، والذي نفدت تذاكره بالكامل في جميع أنحاء البلاد.

الرجل يعرب عن اعتقاده بأن الناخبين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة “ليسوا وحدهم غير الراضين عن موقف الحكومة، بل أيضًا الجمهور الأمريكي بشكل عام غير راضٍ عن سياسات واشنطن تجاه غزة”.

ويشير يوسف إلى أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة “أصبحت قضية عالمية يطالب بها العرب وجميع شعوب العالم”.

محاولات للتعبير عن الرأي

يرى يوسف أن الكوميديا من أفضل الطرق لممارسة التعبير عن الرأي، ويقول للأناضول: “ربما تحب العيش في بلد ما، لكنك لا تحب سياسته، أحاول التعبير عن الأشياء التي لا أحبها بقدر ما أستطيع”.

وكان الإعلامي الساخر حل ضيفا على البرنامج الحواري “غير خاضع للرقابة” الذي يقدمه البريطاني بيرس مورغان، وعبر من خلاله عن موقفه من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وخلال ذلك اللقاء جذب باسم يوسف اهتمام منقطع النظير من الجمهور الأمريكي والعالمي، بسبب انتقاداته الساخرة للممارسات الإسرائيلية ضد سكان غزة والفلسطينيين بشكل عام.

وبعد أن حصد البرنامج ملايين المشاهدات على منصات الإنترنت المختلفة، قام مورغان بتصوير برنامج ثانٍ مع الكوميدي الأمريكي – المصري.

ولاقت انتقادات يوسف لإسرائيل تأثيرًا وتفاعلًا كبيرين، خاصة وأن زوجته (مصرية فلسطينية) كانت في قطاع غزة، آنذاك.

وأضاف يوسف، الذي أصبح أحد الأسماء الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي عند الحديث عن الحرب الإسرائيلية الدائرة ضد قطاع غزة: “شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بي كثيرًا، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد أكثر مني في هذا المجال”.

وتابع: “ما قلته كان له صدى لدى الجمهور. لا أعرف لماذا أو كيف؟ لكني سعيد لأنني قلت ما يجب أن أقوله. أنا سعيد جدًا بردود الفعل والإطراء. لقد عبرت وقتها عن رأيي فقط”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

جراح قلب يحب السياسة

باسم يوسف، خريج كلية الطب في جامعة القاهرة، عمل جراح قلب لمدة 13 عامًا، ونال شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، بعد أن حصدت مقاطع فيديو سياسية ساخرة كان يبثها عبر موقع “يوتيوب” ملايين المتابعات والمشاهدات.

تحول يوسف في فترة قصيرة إلى الإعلام الكوميدي السياسي الأكثر مشاهدة في مصر خلال مرحلة “الربيع العربي” التي شملت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011).

بدأ الطبيب بالعمل في قناة تلفزيونية مصرية خاصة، قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد عام 2014 بسبب الملاحقة السياسية.

وجاء يوسف إلى الولايات المتحدة مهاجرا عام 2015، ثم تمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية قبل بضع سنوات.

(الأناضول)