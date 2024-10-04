باسم يوسف يحل محل أحمد حلمي في الموسم السابع من «آراب غوت تالنت»

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت شبكة قنوات «أم بي سي» عن عودة الإعلامي الساخر باسم يوسف لبرنامج «آراب غوت تالنت»، بعد سنوات من توقفه ليحل محل النجم أحمد حلمي، والذي قدم أخر مواسمه، بينما شهدت لجنة التحكيم غياب الإعلامي علي جابر للمرة الأولى، من منصة تحكيمها. والبرنامج شهد أيضا مفاجأة وهي عودة الممثل الكوميدي ناصر القصبي للجنة التحكيم، بعد غيابه، حيث كان أخر جزء عرض فيه البرنامج كان في عام 2019، وتوقف منذ جائحة كورونا ليعود في الموسم السابع في العام الجاري.

وتم الإعلان عن إطلاق الموسم السابع من برنامج المواهب الأشهر، والذي يضم لجنة تحكيم مكونة من النجم ناصر القصبي والفنانة نجوي كرم والكوميديان الساخر باسم يوسف، والذي يبدأ عرضه يوم 16 الشهر الجاري.

ويُعرض البرنامج على «أم بي سي مصر» الأربعاء 16 الشهر على الساعة 10:00 مساءً.

في سياق متصل كشف معين ابن علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، عن سبب غياب والده عن إعلان الموسم السابع من البرنامج. وقال: «أبي كان يعاني من نزيف داخلي، ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام»، حسب تصريحاته لبرنامج «إي تي بالعربي».

وأضاف: كنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة أشخاص من حولنا في هذه الظروف الصعبة، كان يتواصل مع العائلة بشكل يومي، من خلال إرسال رسالة بودكاست، لإطلاع العائلة على آخر مستجدات حالته الصحية».

يذكر أن علي جابر شارك في عضوية لجنة التحكيم في برنامج المواهب، منذ بدء البرنامج في عام 2011 إلى جانب كل من نجوى كرم، أحمد حلمي ناصر القصبي.

كما شغل منصب مدير قنوات «أم بي سي»، وتولى في عام 2008 منصب عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، إلى جانب كونه المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي للشيخ، وأحد أبرز مؤسسي تلفزيون المستقبل اللبناني.