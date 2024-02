باسم يوسف يخسر دوراً في هوليوود بسبب دعمه لغزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أثار باسم يوسف ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بتصريحاته حول أن استديوهات “وارنر بروس” استبعدتْه من المشاركة في الفيلم الجديد للأبطال الخارقين “Superman: Legacy”، الذي يخرجه جيمس جن، إثر دعمه لغزة، خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

Bassem Youssef (@Byoussef) says that speaking out against the Israeli government and the Israel-Hamas war in Gaza cost him a role in James Gunn's "Superman: Legacy."

Watch: https://t.co/48IwhRNDkt pic.twitter.com/D8AY8klE64

— Salon (@Salon) February 15, 2024