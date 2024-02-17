منوعات | أخبار النجوم

باسم يوسف يخسر دوراً في هوليوود بسبب دعمه لغزة- (فيديو)

منذ 36 دقيقة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: أثار باسم يوسف ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بتصريحاته حول أن استديوهات “وارنر بروس” استبعدتْه من المشاركة في الفيلم الجديد للأبطال الخارقين “Superman: Legacy”، الذي يخرجه جيمس جن، إثر دعمه لغزة، خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وأوضح الإعلامي المصري المقيم في الولايات المتحدة، في مقابلة: “شعرتُ بالمرارة بعض الشيء بشأن فقدان الدور، وكنت حزيناً جداً نوعاً ما. لماذا، في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك التحدث عن جو بايدن، ويمكنك التحدث عن دونالد ترامب، لكن لا يمكنك انتقاد شخص ما، حكومة أجنبية؟ أمر محزن للغاية”.

وأضاف: “ولهذا السبب قالوا لي، بعد أن تم اختياري بالفعل للمشاركة في فيلم “سوبرمان”: قُمنا بتغيير السيناريو، بعد مقابلة بيرس مورغان. أريد أن أفترض حسن النية، أريد أن أعرف، أريد أن أصدق أن هذا صحيح”.

 وأضاف يوسف: “شعرت بالمرارة، وأردتُ الرحيل، لكن بعد ذلك أدركت، وأتفهّم العبء العاطفي الذي يتحمّله هؤلاء الأشخاص، أعني أن هؤلاء الأشخاص لديهم صلة بإسرائيل”. و”لو كنت عربياً مسلماً ورئيس شركة وارنر براذرز لن أحب أن يشارك صهيونيٌّ في فيلمي لو قام بمهاجمة بلدي، مع أنني عندما قمت بمهاجمة إسرائيل وسياساتها لم أقم وقتها بمهاجمة اليهود”.

بدوره، أكّد المخرج الأمريكي جيمس جن استبعاد الإعلامي باسم يوسف من فريق عمل فيلم “الأبطال الخارقون” المقرّر عرضه العام المقبل بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وأعاد جن نشر خبر استبعاد يوسف من الفيلم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” معلقاً بالقول: “هذا صحيح”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

باسم يوسف: هدفي من مقابلة مورغان تقديم أحداث غزة بشكل صحيح للإعلام الغربي
11 - نوفمبر - 2023
رانيا العبد الله.. لا يولد المرء ملكاً.. باسم يوسف وأصل الحكاية
6 - نوفمبر - 2023
قال لمضيفه البريطاني: لماذا لا نعطي فلوريدا لإسرائيل؟ باسم يوسف في لقاء آسر مع مورغان- (تدوينة وفيديو)
2 - نوفمبر - 2023
باسم يوسف يشعل المواقع بمقابلته على قناة بريطانية عن غزة.. وحمد بن جاسم: “ما قام به لم تقم به الجامعة العربية”- (فيديو)
19 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية